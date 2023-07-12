OpenAI執行長奧特曼的核能事業 將借殼上市

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。(路透)

因開發ChatGPT 、鋒頭很健的人工智慧（AI ）公司OpenAI，執行長奧特曼除了投身生成式AI聊天機器人，也成立核融合新創公司Oklo從事小型核子反應爐發電。現在，由他擔任董事長的Oklo準備借殼上市。

Oklo將與AltC這家特殊目的收購公司（SPAC）合併，這樁交易對Oklo的估值約8.5億美元。AltC是奧特曼和前花旗高階主管Michael Klein一起成立的空白支票公司，金融時報指出，奧特曼跟Oklo、AltC兩家公司都有關係，這樣的交易並不常見。AltC贊助者對奧特曼設下一些限制後，同意這筆交易。

華爾街日報則報導，這宗交易為最近SPAC介入核能公司再添一例，測試投資 人對於乾淨能源新創公司的胃口。前一波投資市場對乾淨能源新創公司的興趣高峰在2020年到2021年初，目前興趣已經轉淡。Oklo這類目標開發小型核能發電的公司，需要證明證明他們可以在預算內準時交出成果。

Oklo與AltC合併後，預期可取得5億美元資金，這筆資金要投入核能生產計畫，設定四年內可在市場推出，接著目標在2030年代初期，開始建造燃料回收設施。

去年OpenAI推出ChatGPT爆紅，奧特曼身為共同創辦人兼執行長，也跟著出名。他在媒體採訪裡一再強調，他個人在OpenAI沒有任何股權，只有小部份經由以前他任職的Y Combinator公司持有的股份。如此安排相當罕見，等於他完全不能直接受惠於OpenAI狂飆的估值。

奧特曼一直在AI與乾淨能源上大量投資，他認為未來十年這兩個科技領域將會改變世界。