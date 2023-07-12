我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

OpenAI執行長奧特曼的核能事業 將借殼上市

編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。(路透)
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。(路透)

因開發ChatGPT、鋒頭很健的人工智慧（AI）公司OpenAI，執行長奧特曼除了投身生成式AI聊天機器人，也成立核融合新創公司Oklo從事小型核子反應爐發電。現在，由他擔任董事長的Oklo準備借殼上市。

Oklo將與AltC這家特殊目的收購公司（SPAC）合併，這樁交易對Oklo的估值約8.5億美元。AltC是奧特曼和前花旗高階主管Michael Klein一起成立的空白支票公司，金融時報指出，奧特曼跟Oklo、AltC兩家公司都有關係，這樣的交易並不常見。AltC贊助者對奧特曼設下一些限制後，同意這筆交易。

華爾街日報則報導，這宗交易為最近SPAC介入核能公司再添一例，測試投資人對於乾淨能源新創公司的胃口。前一波投資市場對乾淨能源新創公司的興趣高峰在2020年到2021年初，目前興趣已經轉淡。Oklo這類目標開發小型核能發電的公司，需要證明證明他們可以在預算內準時交出成果。

Oklo與AltC合併後，預期可取得5億美元資金，這筆資金要投入核能生產計畫，設定四年內可在市場推出，接著目標在2030年代初期，開始建造燃料回收設施。

去年OpenAI推出ChatGPT爆紅，奧特曼身為共同創辦人兼執行長，也跟著出名。他在媒體採訪裡一再強調，他個人在OpenAI沒有任何股權，只有小部份經由以前他任職的Y Combinator公司持有的股份。如此安排相當罕見，等於他完全不能直接受惠於OpenAI狂飆的估值。

奧特曼一直在AI與乾淨能源上大量投資，他認為未來十年這兩個科技領域將會改變世界。

AI 投資 ChatGPT

上一則

印媒：鴻海尋求在印度設立至少4-5條半導體產線

下一則

景氣尚未復甦 ASML放緩聘僱

延伸閱讀

大仁說財經／滅絕人類？ AI投資卻向前衝

大仁說財經／滅絕人類？ AI投資卻向前衝
Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密

Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密
AI聊天機器人熱度降溫？ChatGPT網站流量6月首見下滑

AI聊天機器人熱度降溫？ChatGPT網站流量6月首見下滑
人類可能因AI而滅絕 遭反問：何不停止研發？

人類可能因AI而滅絕 遭反問：何不停止研發？

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記