印媒：鴻海尋求在印度設立至少4-5條半導體產線

印度媒體報導，鴻海向印度政府表示，希望在印度設立四到五條晶片產線。(美聯社)

印度 經濟時報引述消息人士報導，鴻海 已向印度政府表示，該公司希望在印度設立四到五條晶片產線。

鴻海11日在另一份聲明中表示，公司將依據印度半導體計畫（India Semiconductor Mission），重新遞件申請在印度的半導體計畫，並尋找最佳合作夥伴。稍早在10日晚間，鴻海已正式宣布終止與印度Vedanta集團合作建立半導體事業的關係。

印度經濟時報最新報導指出，一位高層官員表示，鴻海已向印度電子及資訊科技部告知有關與技術合作夥伴簽訂至少兩份瞭解備忘錄（MoU）的細節。

印度官員表示：「我們已要求他們簽署最終協議，並且告訴我們有關擬議中技術、協議本質、涉及的人員等細節。」他說，這家技術合作夥伴可能會持有新合作夥伴中的一些股權。

官員表示：「由於鴻海了解程序，他們應該能夠在45天至60天內遞交他們的最終申請並宣告。」

另一名知悉發展情勢的消息人士說，鴻海至少會有其中一條產線設在古吉拉特邦（Gujarat），但也會研議在其他地點設立產線的可能性。

印度經濟時報指出，鴻海表示：「我們歡迎印度國內外利益關係人加入，他們也希望見到印度進入下一階段，而且能與鴻海世界級的供應鏈 管理和製造效率相輔相成。」