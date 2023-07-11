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能為升息畫下句點？美將公布通膨數據 CPI有望降至3%

編譯葉亭均／綜合外電
美國6月消費者物價指數（CPI）有望回落至3%。(美聯社)
美國6月消費者物價指數（CPI）有望回落至3%。(美聯社)

美東時間12日早上8時30分，市場將密切關注美國公布6月消費者物價指數（CPI），觀察這項重要的通膨指標是否大幅回落，有助聯準會（Fed）結束長達逾一年來的升息行動。

根據彭博經濟研究預期，整體CPI和剔除能源與食品等波動較大項目的核心CPI數據都將下滑。整體CPI年比增幅將大幅下滑至3%，低於5月的4%，為2021年3月以來最低水準，而且進一步朝Fed的2%通膨目標回落。

彭博指出，美國6月CPI預料大幅下滑，主要是因為有利的基數效應。不過，就算是核心CPI的月比數據，也會降至2021年來最低。

一項由22V Research進行的調查顯示，65%的受訪者認為剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI將低於共識預期。接受調查的投資人中，54%預期美國的通膨報告將提供「增加風險投資」的理由。

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管Jason Draho表示：「如果經濟數據繼續向軟著陸傾斜，那麼市場預來愈有可能消化這樣的結果，投資人就會重新分配到風險資產」 ，「如果數據仍然不確定，軟著陸看起來更像是樂觀而不是基線情境，那麼市場將保持區間波動」。

彭博分析，聯準會幾乎肯定會在7月底升息1碼。不過，如果CPI報告表現疲軟，且周四公布的生產者物價指數（PPI）同樣疲軟，可能會增強聯準會某些成員有關7月應該是最後一次升息的呼聲。

投資 聯準會 升息

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