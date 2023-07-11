等待通膨數據 道指飆317點

美股收漲，交易員等待本周發布的關鍵通膨數據。(路透)

美股收漲，在前一天結束連續3個交易日下跌後，交易員等待本周發布的關鍵通膨數據。

道瓊工業平均指數上漲317.02點或0.93%收3萬4261.42點。史坦普500指數上漲29.73點或0.67%收4439.26點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲75.22點或0.55%至1萬3760.7點。

Salesforce宣布將於8月全線提價，股價上漲3.93%。聯邦法官駁回聯邦貿易委員會(FTC)要求發布初步禁令阻止微軟收購該公司的請求後，動視暴雪上漲10.02%；這個決定意味著兩家公司更接近完成交易。

定12日發布的6月消費者物價指數(CPI)報告以及13日發布的6月生產者物價指數(PPI)報告將揭示通膨是否持續下降，並為未來利率走向奠定背景。《道瓊》調查的經濟學家預計CPI上個月同比上漲3.1%。

投資 人預計聯準會(Fed)將在7月25日至26日的會議上再次升息 25個基點。但他們尚未決定Fed將在9月會議上採取什麼行動，因為上周持續強勁的就業數據，引發人們對政策制訂者將在6月暫停後恢復升息的擔憂。

西北互助財富管理公司投資長舒特(Brent Schutte)表示，「我認為12日將看到進一步的證據顯示，以CPI衡量的通膨正在繼續下降。其中很大一部分原因是新冠疫情的影響。但這對Fed來說還不夠好，它擔心工資價格會出現螺旋式上升。」「我認為經濟將會出現衰退，因為Fed將繼續採取行動，直到勞動市場崩潰以及工資成長遠低於4%。」

第2季財報季將於本周稍後拉開帷幕，摩根大通、富國銀行和花旗集團等「具系統重要性的金融機構」以及貝萊德、百事可樂和達美航空等個股將公布財報。道指成分股聯合健康集團將於14日發布財報。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)分析師將美國金融股整體調升至超配，扭轉了3月份矽谷銀行倒閉後做出的下修。

在電話會議中，RBC表示，除了金融股外，它也看好美國醫療保健和能源股；因為美國金融和能源股在集團層面具有「有吸引力的估值」，通訊服務股也是如此。

RBC Capital美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)在報告中指出：「在金融方面，我們升評是由於其樂觀的業績前景和研究工作推動的，這些工作證明其估值具有吸引力，股息殖利率 引人注目，獲利和銷售修正已經顯示出一些改善的跡象。」投資資金流入金融業「也屬正面。值得注意的是，該產業往往在投資組合中展現周期性功能，因為當ISM製造業下降時，該產業往往會落後；而當ISM製造業上升時，該產業往往會跑贏大盤。如果人們對2024年經濟復甦的信心增強，金融業將會受益。」

WTI原油收漲2.5%至每桶74.83元，創5月1日75.66元以來最高水平。然而，WTI原油今年至今仍下跌 6.7%。

布蘭特原油價格上漲2.2%至79.4元，為4月28日以來最高水平。該商品在2023年下跌7.6%。

即使幾個月來華爾街一直預計經濟將出現衰退，但上半年市場的反彈延後了經濟收縮。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「正在發生的事情是越來越多人放棄了。情形是從『哦，不』轉向『害怕錯過』(FOMO)』。」「人們真的很害怕市場可能發生的事情，但市場一直在上漲。」「人們正在把錢投入到原本處於觀望狀態的工作中。」

自史指創下歷史新高以來已經過去378個交易日了。為1950年以來第9長的時間。

Hi Mount Research分析的數據顯示，在過去70多年裡，史指在超過當前378天連續交易時間內沒有創出新高的情況只有8次。 最長的連續記錄持續了1897天，發生在1970年代中期到1980年代初期。

雖然沒有創下新高，但史指仍走勢強勁，2023年上半年表現是2019年以來最佳。