Fed計畫提高大銀行資本準備 業者不以為然

美國聯準會（Fed）副主席巴爾（Michael Barr）。 (路透)

由於美國今年稍早發生多家區域銀行倒閉事件，聯準會 （Fed）負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）周一（10日）提出一套計畫，將要求美國大型銀行提高資本準備，這將使銀行業面臨金融危機以來最大的監管改革之一。但對於應保留多少資本來應付危機，華爾街 和監管當局意見不一。

根據巴爾的計畫草案，「強化資本規則」將適用於資產超過1,000億美元的銀行和銀行控股公司。他表示，希望銀行能開始採用標準化的方法來評估授信，營運與交易風險，而不是靠自行估測。他還說， Fed的年度壓力測試應該重新調整，以期企業更能應對可能面臨的風險。

在巴爾介紹新計畫之前，監管階層對於銀行的資本規定，已經以諸如巴塞爾協定等國際銀行資本要求標準，進行了長達數月的評量。在今年陸續幾家銀行倒閉後，這個政治敏感話題成為金融市場關注焦點。巴爾指出，他的調查發現，儘管當前金融體系整體穩健，但仍需要進行一些改革，讓銀行留出更多資本以預防可能出現的損失。

巴爾在華盛頓兩黨政策中心演講中表示，「這些調整將總體上提高資本要求，但我想強調的是，它們主要會提高最大、最複雜銀行的資本要求。我們將認真考慮各方意見評論，任何調整都會以恰當、分階段方式實施」。他補充說，大多數銀行現在已經有足夠的資本來滿足新的要求。

巴爾強調，他的計畫只有在得到Fed、聯邦存款保險 公司（FDIC）、貨幣監理署等機關的批准後，才會生效。初步草案最快可能本月公布，但實際的調整可能需要幾個月甚至幾年後才能完成。

他說：「擬議中的規則將終結依賴銀行自己對自身風險進行估測的做法，未來將使用更透明和更一致的標準。」

銀行業的反應是，Fed此舉判斷有誤，而且會阻礙銀行放款。美國銀行家協會總裁兼執行長尼可拉斯（Rob Nichols）批評巴爾周一所提的改變，沒有充分考量銀行業界的負面回應，「更高的資本要求，需要經濟付出成本。監管者有其他既有的監管工具可用來管理風險」。

美國銀行家協會是代表美國大型銀行的遊說團體，協會強調，將反對任何沒有必要以及有害經濟的措施。

巴爾說，他無意大肆改革美國銀行的資本架構，但希望在原有的架構上增加多種機制。