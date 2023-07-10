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巴菲特又出手買能源 加碼33億元收購一座LNG廠股權

編譯黃淑玲／即時報導
巴菲特的波克夏公司同意以33億元，取得美國馬里蘭州一處液化天然氣（LNG）出口站的主控權。 （美聯社）
巴菲特的波克夏公司同意以33億元，取得美國馬里蘭州一處液化天然氣（LNG）出口站的主控權。 （美聯社）

「股神」巴菲特的波克夏公司同意加碼33億美元，買下馬里蘭州Dominion Energy公司一項液化天然氣（LNG）出口事業案的股權。

波克夏周一（10日）發布新聞稿指出，波克夏出資後，對於馬里蘭州這座Cove Point LNG出口站的股權占比將增加至75%，其餘25%股權由加拿大基礎建設公司博楓（Brookfield Infrastructure Partners）旗下一個部門持有。

波克夏最早是在2020年入股Dominion Energy這座LNG出口廠站，Cove Point廠站LNG的年出口量能為525萬噸，長期簽約客戶包括東京瓦斯、住友商事等公司。

彭博資訊說，全美目前僅有七處可營運的LNG出口設施，這筆交易將使得波克夏取得其中一處的控制權；而此時正是LNG的經濟與地緣政治重要性更為提高的時刻。

天然氣價格去年在俄羅斯入侵烏克蘭後大漲，美國則出口液化天然氣協助歐洲因應俄羅斯斷供天然氣，讓西歐穩住能源供應。

Dominion Energy表示，股權賣給波克夏後，交易所得將用來償債；計劃今年第3季舉辦法說會，說明公司最新的營運策略與財務展望。

波克夏 天然氣 俄羅斯

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