道指收漲209點 擺脫連3日跌勢

道瓊工業平均指數收漲，華爾街試圖從上周的跌勢中恢復過來。投資人也在為本周公布的一系列通膨數據，以及第2季財報季的開始做好準備。路透

道瓊工業平均指數收漲，華爾街試圖從上周的跌勢中恢復過來。投資 人也在為本周公布的一系列通膨數據，以及第2季財報季的開始做好準備。

道指上漲209.52點或0.62%收3萬3944.4點。史坦普500指數上漲10.58點或0.24%收4409.53點。那斯達克綜合指數上漲24.76點或0.18%至1萬3685.48點。

消費者物價指數(CPI)報告將於12日發布，隨後13日將發布衡量批發物價壓力指標生產者物價指數(PPI)。

史指上周下跌1.16%，那指和道指分別下跌0.92%和1.96%。雖然6月非農就業人數成長低於預期，但略強於預期的工資成長引發人們對Fed可能進一步升息的擔憂。

話雖如此，Fundstrat創辦人李湯姆(Tom Lee)認為通膨報告將低於預期，可能會引發反彈，「一種戰術性機會正在出現，因為上周股市就因就業報告過於強勁而遭到拋售，殖利率的確大幅上漲。因此，投資人有點擔心Fed會長期維持高利率，而且本周有點看跌，核心CPI可能會達到0.2%或更好。」

投資人本周還將面臨大量財報。金融巨頭貝萊德、摩根大通、富國銀行和花旗集團都將公布第2季財報，拉開財報季序幕。

Jefferies調升電動車巨頭特斯拉 (Tesla)的目標價，分析師霍喬伊思(Philippe Houchois)的預測相當於較7日收盤價274.43元下跌約3%。

他說，「我們一開始把特斯拉視為一家具有卓越投資資本回報率(ROIC)、軟體強化型製造商，但最近的發展也顯示估值驅動因素出現轉變，特斯拉早期針對人工智慧(AI )的自動駕駛關注脫穎而出，特別是在可擴展性方面。」

特斯拉股價下跌1.76%。

先鋒集團資深經濟學家帕特森(Andrew Patterson)表示，隨著股市估值達到高點，今年稍後股市可能會出現一些波動，「股市正朝著我們的公允價值估值範圍的高端發展。因此，股市肯定有點緊張。」

他補充說，「另一方面，固定收益市場現在已經反轉一年多，所以一段時間以來人們一直在預言經濟衰退。」

帕特森表示，考慮到Fed政策等其他因素，他仍預計經濟會出現低迷，因為Fed試圖達到2%的通膨目標，「如果市場沒有定價這些因素，可能會出現一些波動。」

摩根大通並不認為如果沒有科技和AI，市場就會變得謹慎，並在潛在不利情況下定價。

摩根大通策略師馬特卡(Mislav Matejka)在最新報告中表示，「除科技和AI之外的市場定價遠未令人失望。」

不包括科技和AI的史指12個月遠期本益比為17.4倍，而10月的低點為14.5倍。

他表示：「害怕錯過(FOMO)心態正在全面散播，VIX指數處於區間低點，股市出現自滿情緒。」「所有這些都證明，如果下半年經濟活動的確減弱，相對於目前對不著陸或軟著陸的預測，股市不太可能對此不屑一顧，也不會袖手旁觀，因為它們的定價不再令人失望，即使是將科技、AI或FAANG族群從等式中完全剔除。」

工業股領漲史指。工業特選產業SPDR基金上漲1.42%。Paycom Software、Quanta Services和Stanley Black & Decker都上漲超過3%。

醫療保健產業漲幅居次，醫療保健特選產業SPDR基金上漲0.79%。

Guggenheim Partners執行總裁施瓦茲(Alan Schwartz)表示，華爾街的併購活動最終將加速，部分原因是擁有投資級資產負債表的公司想從槓桿率較高資本部位等公司購買資產，這些需求被壓抑。

他說，實力雄厚的公司將擁有「大量併購機會」；而對於那些捉襟見肘的公司來說，迫在眉睫的挑戰是「借款人能否以更高的利率進行再融資？」

展望未來的投資主題，施瓦茲強調，全球經濟正在嘗試脫碳並擺脫對化石燃料的依賴，這導致大量資本將湧入再生能源生產商和強調碳捕獲、先進核能和氫能技術的公司。