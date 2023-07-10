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中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

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中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

編譯廖振堯／綜合9日電
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國跨境電商獨角獸、快時尚品牌Shein短短幾年便在全球取得巨大成功，現在正尋求拓展業務的機會，將與亞馬遜等電商巨頭展開競爭。

華爾街日報報導，Shein正在推出市集平台(marketplace)，讓其他商家可在該平台上直接向消費者銷售各種商品，從主打時尚美容、快時尚服裝的品牌發展成更廣泛的電商平台。Shein戰略主管佩諾戴(Peter Pernot-Day)受訪表示，該公司正在尋找「能夠補充我們產品的第三方賣家，他們的產品將與我們的客群產生共鳴」。

Shein表示，其目標是透過各種獎勵機制，激勵10萬名賣家年銷售額達到10萬元、其中1萬名在三年內年銷售額達到100萬元。根據Shein的一些招聘廣告，要加入Shein市集，賣家在亞馬遜的年銷售額必須達到200萬元。為了招攬第三方賣家，Shein在中國社群媒體上宣傳獎勵措施，包括前三個月零佣金、零廣告費等。

而市集平台早已出現在亞馬遜、臉書，去年9月在美推出便暴紅的中國電商拼多多海外版「Temu」亦採此模式。Temu的客戶數量雖少於Shein，但用戶參與度更高，App市研公司Sensor Tower數據顯示 Temu用戶6月平均每日花費13分鐘瀏覽，略長於Shein用戶的11分鐘，更大於亞馬遜用戶的6分鐘。Tech Buzz China創始人馬睿認為，Shein的主要競爭對手就是Temu。

Shein的優勢在於擁有大量忠實的追隨者，不僅能迅速發現趨勢，更能自帶新潮流。瑞銀投資銀行最近發布的報告顯示，Shein在TikTok上的粉絲數比任何服裝品牌都高；在Instagram上粉絲數則排名第三。若能在年輕客群中站穩腳步，那Shein確實可以成為亞馬遜的有力競爭對手。

據Earnest Analytics，Shein目前是美國最大的快時尚零售商，市場份額高達40%。市研公司歐睿國際(Euromonitor International)估計Shein去年在美銷售額為80億元，約佔該公司銷售額總價值的四分之一，是Shein最大的市場之一。

電子商務巨頭亞馬遜面臨中國跨境電商巨大挑戰。(路透)
電子商務巨頭亞馬遜面臨中國跨境電商巨大挑戰。(路透)

亞馬遜 時尚 電商

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