漏水不斷、債台高築 英國水務公司面臨生存危機

泰晤士水務瀕臨被政府接管的命運。（路透）

為英國五分之一以上人口提供生活用水的公司的財務困境，引發了人們對這家提供人們賴以生存資源的企業面臨嚴峻狀況的警惕。

30多年前被私有化、負債累累的倫敦公用事業公司泰晤士水務公司 (Thames Water) 的問題最為嚴重，而整個負責英格蘭和威爾士的供水系統公司都正艱難地提供可靠的服務。

牛津大學經濟政策教授赫爾姆 (Dieter Helm) 表示，英國水務產業「顯然處於多重危機狀態」，「系統維修以及實現所需環境成果的日常工作並沒有做得很好，在某些情況下是非常糟糕。」

污水洩漏到河流和沿海水域是家常便飯，漏水嚴重，服務太差，收費過高，而且自2025年開始，費用可能會再提高，因為巨額債務讓公司難以解決這些問題。

即使自私有化以來，這家英格蘭和威爾士的公司在漏水和污水處理方面的記錄有所改善，但根據水監管機構Ofwat的數據，2020年4月至2021年3月期間，英格蘭和威爾士每人每天洩漏51升水，足以每天填滿1200多個奧運標準規格的游泳池。

Ofwat去年12月表示，對其監管下的17家水務公司中的8家財務狀況擔憂「加劇」。它們共同為英格蘭和威爾士提供超過3700 萬人的飲用水和污水處理服務，這個數字占英國總人口的62%。

●泰晤士水務陷入困境

泰晤士水務公司為倫敦和英格蘭東南部的1500萬人提供服務，眼前的現金危機讓這一行長期存在的問題成為人們關注的焦點。

這家英國最大水務公司7月初表示，需要自股東籌集更多現金以支持其轉虧為盈方案。幾天後，該公司在承認2017年污染河流的罪名後，被英國法院處以330萬英鎊的罰款。

一年多來，泰晤士水務公司一直試圖從包括加拿大退休 基金以及中國和阿布達比主權財富基金在內的股東籌集額外的10億英鎊資金。

但Ofwat CEO布萊克 (David Black) 表示，3月向該公司注資5億英鎊的股東現在「變得更加擔心該公司能否成功轉虧為盈」。

Ofwat總裁柯曲(Iain Coucher)表示該公司可能需要更多現金。他表示：「關於剩餘10億英鎊的討論正在進行中，以確定這是否足夠。」

考慮到泰晤士水務公司140億英鎊的債務負擔和持續不佳的業績，該公司對資金的需求可能最為迫切，但它並不是唯一一家需要吸引投資 人的公司。

布萊克表示，「我知道有更多公司會宣布在不久的將來成功籌集股本。」他指出，約克郡水務公司最近從股東那裡獲得了5億英鎊資金。

他補充說，目前的股東可能沒有「胃口」向水務公司投入更多資金，在這種情況下，就必須尋找新的投資人，否則英國政府將不得不考慮採取官方暫時接管作為最後手段。

●怎麼會變得這麼糟？

1989年，柴契爾夫人領導的保守黨政府將英格蘭和威爾士的自來水公司私有化，理由是這將釋出升級英國維多利亞時代以來的污水網絡所需的巨額投資。但做得還不夠。

倫敦格林威治大學公共服務國際研究中心客座教授霍爾(David Hall)表示：「錢是釋出了，而卻未再投入。」

他估計，自私有化以來，經通貨膨脹 調整後，英格蘭和威爾士的自來水公司總共支付價值750億英鎊的股利。其中大部分支出是由借新還舊方式進行。

Ofwat表示，私有化之初，這些公司沒有負債，但至今已負債超過600億英鎊，而同時從股東那裡籌集的新資金卻很少。

霍爾指出，「自私有化以來，幾乎每年股東都沒有新注資。」相反地，大約1900億英鎊的投資主要由消費者支付更高的帳單來提供。計入通貨膨脹，這段時期的帳單金額上漲約40%。

隨著利率飆升，更多來自客戶帳單的資金被轉用於償還債務，該產業目前面臨著越來越大的財務壓力；由於與通膨掛鉤的債務普遍存在，導致借貸成本隨著物價上漲而攀升，使得這種情形每下愈況。

在這種背景下，自來水公司必須在2050年之前再投資560億英鎊來升級基礎設施並解決污水洩漏問題。去年污水洩漏數量超過30萬起。

Ofwat的柯曲表示，「考量到未來5年及以後所需的工作量，資金需求十分巨大。我們非常擔心這對帳單影響。」

●泰晤士水務會被國有化嗎？

英國政府就泰晤士水務公司的未來舉行了緊急會議，該公司的最大股東是安大略省市政雇員退休系統。

標普全球評級7月初將該公司債務列入負面評級觀察，代表該公司面臨評級調降的風險。標普表示，幾天前該公司CEO·本特利(Sarah Bentley)突然辭職，「增加了轉型計畫的風險」，「而且額外股東注資的時間存在不確定性」。

如果泰晤士水務公司未能籌集到新資金，它可能會被迫進入特殊管理制度；這是一種破產形式，確保在政府努力為該企業尋找買家的同時維持對客戶的服務。

Ofwat的布萊克表示：「這是備用方案，但短期還不至於走到這一步。」

擁有7000名員工的泰晤士水務公司7月初表示，該公司擁有「強勁的流動性」，包括44億英鎊的現金和承諾資金。

牛津大學的赫爾姆表示，水務業的所有權結構必須改變，「這個過程將會傷及無辜」。

格林威治大學的霍爾表示，政府應該找到將自來水公司重新納入公有制的方法，就像鐵路公司那樣。

他補充說，世上沒有其他國家「將整個系統都出售給私營企業」。