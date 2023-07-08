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美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

編譯湯淑君／綜合外電
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

今年上半年在巨型科技股凌厲的漲勢支撐下，美國那斯達克綜合指數飆漲32%，締造40年來耀眼的上半年表現。問題是，下半年美股展望如何？會像1999年那樣歡聲雷動，或者...像1987年那般，演出令人談之色變的崩盤慘劇？

巴隆周刊（Barron's）指出，在股市估值已顯牽強，且利率仍持續走高的情況下，2023下半年更可能演變成1987年的翻版。

Strategas技術與總經研究團隊對此做了一番研究。他們檢視景順QQQ指數股票型基金（ETF）的過往紀錄，這檔代碼QQQ的ETF追蹤那斯達克100種股價指數--那斯達克市值最大的非金融股，主要是科技大咖組成。

結果發現，今年上半年QQQ激漲38.8%，漲幅比1990年代漲勢最旺的年頭還要強，例如超越1998上半年漲的35%（那年達康飆股起飛），以及1995上半年的33.1%。

在那些年頭，放膽繼續騎乘贏家股向前衝鋒，證明是值得的，例如1998下半年QQQ再漲37.3%，表現比上半年還要強。但1995下半年漲幅只有7.1%，比上半年遜色許多。至於1999上半年，QQQ漲幅達25.1%，只名列史上第六大；1999下半年則狂漲61.4%，寫下美股20世紀末傳奇的一頁。

那麼，1987年又是什麼樣的景象？上半年那斯達克100指數暴漲33.8%，但到下半年反倒大跌17.4%。最令人怵目驚心的，莫過於1987年10月19日「黑色星期一」美股大崩盤，當天道瓊工業指數狂瀉22%，這個單日跌幅紀錄將永垂不朽，因為在那次崩盤後，美國股市便引進熔斷機制，避免類似慘況再度發生。

2023利率大環境近似1987

2023年的情況為何較像1987年，而非1999年？相同點是漲勢都很猛，但差別在於利率大環境不同。Strategas團隊在致客戶報告中寫道：「在1995和1998的下半年，美債殖利率都陡降，同時美股持續勇往前衝；然而，1987年夏季，利率猛然竄升，麻煩便接踵而至。」

類似警訊最近已浮現了。Strategas的圖表顯示，過去一周來，美國長期公債殖利率已大舉升破重大技術性關卡，具體來說，具指標性的10年期公債殖利率在周四突破4%，不僅打破下降趨勢線，還超越3月初觸及的高點。同時，與聯準會（Fed）利率動向最密切連動的2年期殖利率，則突破5%，差點就衝上3月的高峰（當時矽谷銀行（SVB）倒閉掀起一波銀行業動盪），也差點就追上2008-2009那波金融危機的高峰。這裡指的是「實質」（經通膨調整的）殖利率。5年期抗通膨債券（TIPS）實質殖利率已升破2%，比4月初的低點倍增。

然而，借貸利率走高，對利率最敏感的實體經濟部門所受的打擊卻意外輕微。成屋銷售受抑制，主因不是房貸利率節節攀升打擊需求，而是屋主惜售，以免為了換屋而放棄原本僅約3%的房貸利率、轉而接受7%。新屋銷售甚至比一年前回升20%。新車銷售同樣暢旺，上半年躍增13%，6月銷售折合年率銳增15.7%。

這些結果顯示，受利率走高打擊最深的並非實體經濟，而是已大幅膨脹的資產價格。美國較短期公債殖利率升到5%，雖已從先前低檔大幅翻揚，但與通膨率相比還差一大截。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率達5.3%，由此來看，Fed目前在5%~5.25%的聯邦資金利率目標區間，以實質（扣掉通膨率）計，幾乎可說是「免費資金」！這撐起了史坦普500樂觀的盈餘預測和現約20倍的本益比。不過，隨著未來數周美國企業開始攤開第2季盈餘成績單，樂觀的盈餘估測可能面臨下修命運。

巴隆周刊股市專欄作家佛賽斯（Randall W. Forsyth）的結論是：1987年的歷史顯示，估值牽強加上利率走高，對股市多頭而言不啻是致災性配方。美股投資人從絢爛的上半年步入下半年，可要慎防樂極生悲了。

殖利率 美股 那斯達克

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