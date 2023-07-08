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蘋果8月公布財報 聚焦iPhone 15和頭戴裝置進展

中央社／台北8日電
蘋果6月發表擴增實境（AR）頭戴式裝置Vision Pro，不過外媒傳出由於設計複雜和製造困難，Vision Pro產量可能大砍。（美聯社）
蘋果6月發表擴增實境（AR）頭戴式裝置Vision Pro，不過外媒傳出由於設計複雜和製造困難，Vision Pro產量可能大砍。（美聯社）

蘋果（Apple）將於8月4日公布財報，iPhone 15新品展望、擴增實境頭戴裝置Vision Pro出貨、中國和印度產能布局等議題，將成法人關注焦點。

根據官網訊息，蘋果將於8月3日公布2023會計年度第3季（截至今年6月底）的季度財報，屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）將在線上回應法人提問。

蘋果股價近日屢創新高，市值達到突破3兆美元的歷史里程碑，目前仍是史上唯一進入市值3兆美元俱樂部的企業，下半年iPhone 15系列新品進展、擴增實境頭戴裝置Vision Pro出貨、中國和印度產能布局等議題，備受市場關注。

中國媒體在6月上旬報導，iPhone 15已在鴻海集團完成試產，6月底在富士康河南鄭州廠區開始量產，首批備貨量約9000萬支，其中iPhone 15系列的高階Pro和Pro Max機種占比提高。

報導也預估，iPhone 15系列除了在中國組裝製造外，印度本土的手機代工廠商，也將會直接參與首批供貨，供貨機種不僅只限於iPhone 15標準版，也包括iPhone 15 Plus機種。

從規格來看，天風國際證券分析師郭明錤日前報告分析，iPhone 15系列的超寬（Ultra Wideband）規格將升級，生產製程由原先的16奈米升級到7奈米。

此外，蘋果6月發表擴增實境（AR）頭戴式裝置Vision Pro，不過外媒傳出由於設計複雜和製造困難，Vision Pro產量可能大砍。

郭明錤分析，蘋果將積極升級硬體產品規格，建構更有競爭力的Vision Pro生態系。

蘋果在中國和印度產能布局也將是市場關注焦點，蘋果主要合作夥伴鴻海集團董事長劉揚偉日前表示，旗下富士康沒有從中國大陸轉移的計畫，鴻海集團在中國大陸不是去產能化，而是要企業的可持續性發展。

印度南部卡納塔卡省（Karnataka）政府在6月上旬表示，鴻海在當地設廠的土地，7月1日移交給鴻海，這座工廠將從明年4月開始生產iPhone手機。

鴻海集團除了擴大在印度iPhone產線，也積極在印度布局蘋果無線耳機與iPhone關鍵元件。法人分析，目前鴻海集團在中國產能比重約75%、海外產能占比約25%，預期未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。

iPhone 鴻海 印度

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