結束整改後 螞蟻啟動股份回購 估值較2018年下降約40%

螞蟻集團結束整改後啟動股份回購，將轉入員工激勵池，估值則較2018年下降約40%至5671億人民幣。（新華社）

螞蟻集團 8日宣布將以自有資金回購現有股東的部分股份，並轉入員工激勵池來吸引人才，同時滿足股東對流動性的需求。回購比例不超過總股本的7.6%，相關事項已獲得董事會批准，並提交股東大會審議。

IT之家報導，根據回購方案，螞蟻集團本次回購的價格對應公司估值約為5671億（人民幣，下同，約785億美元），較2018年C輪融資 估值約9600億，下降約40%。報導指，在目前中國國內互聯網公司估值較低的情況下，這一變化符合市場預期。

中國證監會7日晚間宣布對螞蟻集團罰款71.23億，並稱將轉入常態化監管，顯示對螞蟻集團的整改告一段落。

螞蟻集團強調，本次回購遵循市場化原則操作。為合理確定回購價格，參考市場慣例，聘請了國內外知名投行作為財務顧問，並根據其出具的估值報告進行了定價。

報導指，螞蟻在創業初期推出員工持股計劃，螞蟻集團表示，此次回購的股份將轉入員工股權激勵池，將有助於更好地吸引優秀人才，提升公司用科技服務金融、服務實體經濟的能力。近兩年來，螞蟻集團持續加大科研投入，去年研發投入即達204億。

回購的另一考慮是滿足股東流動性需求。公開資料顯示，截至2022年底，螞蟻集團已實施兩次分紅，本次發起回購，所有股東均可在回購比例內自願選擇是否參與。螞蟻也透露，兩大自然人股東杭州君瀚和杭州君澳基於對公司長期發展的承諾和信心，已自願放棄參與回購。