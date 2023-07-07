憂Fed再升息 道指周跌近2%

華爾街無法擺脫對Fed可能在本月底時再次升息的擔憂，美股下跌，本周收盤走低。(新華社)

華爾街無法擺脫對Fed可能在本月底時再次升息 的擔憂，美股下跌，本周收盤走低。

史坦普500指數下跌21.64點或0.29%收4398.95點；那斯達克綜合指數下跌18.33點或0.13%收1萬3660.72點。道瓊工業平均指數下跌187.38點或0.55%收3萬3734.88點。

三大主要平均股指本周都收盤下跌。史指1.16%，那指下跌0.92%。道指下跌1.96%，創3月以來最差單周表現。

勞工部6月就業 報告顯示，就業人數增幅低於預期，較5月有所放緩。非農就業人數增加20.9萬人，失業率為3.6%。《道瓊》調查的經濟學家預計增加24萬個職位，失業率3.6%。

但報告中的部分內容包括強於預期的工資數據，加劇了人們對Fed可能有理由在本月底時恢復升息的擔憂。6月平均時薪成長0.4%，較去年同期增加4.4%。與此同時，失業率從5月的3.7%下降。

Truist策略師勒納(Keith Lerner)說，「今天的情況有點複雜。」「經濟沒有崩潰，仍在穩步前進，這是個好消息；但工資壓力仍然存在，這將使Fed可能在月底升息。」

他表示，近期繼6月和第2季大幅回調之後，股市回跌的時機已經成熟。 隨著市場進入財報季，通常會導致整合和波動。

在發布重要數據後，交易員繼續押注本月底時將恢復升息，預計7月26日升息25個百分點的可能性為92%。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，這個可能性與一天前大致相同。政策制訂者在6月會議上表示，2023年可能還會升息兩次。

繼本周熱門就業數據之後，投資 人將注意力轉向未來一周的通膨數據，以進一步明確未來貨幣政策的路徑。

本周強勁的ADP數據引發投資人對未來進一步升息的擔憂，市場參與者希望12日公布的6月消費者物價指數(CPI)以及13日公布的上月生產者物價指數(PPI)將顯示通膨正在下行。

D.A. Davidson財富管理研究總監拉根(James Ragan)表示：「CPI是一個很重要的數據。」「由市場反應可知，昨天的大幅下跌，然後今天市場略有回升，代表仍然存在很多關於利率路徑以及Fed可能採取的行動的討論 。因此，我認為CPI在某種程度上會影響這一點。」

S3 Partners編製的數據顯示，2023年前6個月，美股的空頭部位總額突破1兆元，高於去年年底的8640億元。

該公司預測分析總經理杜山紐斯基(Ihor Dusaniwsky)寫道：「這1380億元的增幅是由280億元的空頭部位增加以及按市值計算的1100億元的放空股票價值組成的。」

他補充指出：「雖然空頭積極做空上漲的市場，但這並不一定意味著他們只是押注過熱或超買的市場會出現逆轉。」「很大一部分是由於對沖基金槓桿率增加，它們只是因此增加了多頭和空頭部位。」

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示，在今年強勁開局之後，市場預計將出現回跌，「隨著財報季臨近，市場擴張和超買狀況為自然健康的盤整期奠定了基礎。」

即使如此，他表示，上半年的強勁表現對於2023年下半年的回報來說是個「好兆頭」。

隨著宏觀經濟的不確定性揮之不去，Fed的軟著陸之路變得更加複雜，瑞銀表示，固定收益是最佳選擇。

瑞銀全球財富管理投資長馬塞利(Solita Marcelli)表示：「由於經濟風險仍然很高，我們更看好固定收益而非股票。」「我們繼續看好高質量的固定收益債券，包括政府債券和投資級債券，如果經濟放緩速度快於預期，這些債券將會受益。」

她補充說，勞動市場的強勁動能「看來與Fed的通膨目標不一致」，核心通膨指標的下降速度慢於預期。

由於油價觸及6周新高，能源類股表現優於大盤。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯本周宣布最新減產之後，布蘭特原油期貨和美國西德州中質原油均上漲約2%。導致史指能源類股上漲2.7%。

斯倫貝謝(Schlumberger)上漲8.61%，哈里伯頓(Halliburton)上漲7.79%。Diamondback Energy、Phillips 66和Marathon Petroleum都上漲至少4%。