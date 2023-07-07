我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂Fed再升息 道指周跌近2%

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

憂Fed再升息 道指周跌近2%

記者張大仁／即時報導
華爾街無法擺脫對Fed可能在本月底時再次升息的擔憂，美股下跌，本周收盤走低。(新華社)
華爾街無法擺脫對Fed可能在本月底時再次升息的擔憂，美股下跌，本周收盤走低。(新華社)

華爾街無法擺脫對Fed可能在本月底時再次升息的擔憂，美股下跌，本周收盤走低。

史坦普500指數下跌21.64點或0.29%收4398.95點；那斯達克綜合指數下跌18.33點或0.13%收1萬3660.72點。道瓊工業平均指數下跌187.38點或0.55%收3萬3734.88點。

三大主要平均股指本周都收盤下跌。史指1.16%，那指下跌0.92%。道指下跌1.96%，創3月以來最差單周表現。

勞工部6月就業報告顯示，就業人數增幅低於預期，較5月有所放緩。非農就業人數增加20.9萬人，失業率為3.6%。《道瓊》調查的經濟學家預計增加24萬個職位，失業率3.6%。

但報告中的部分內容包括強於預期的工資數據，加劇了人們對Fed可能有理由在本月底時恢復升息的擔憂。6月平均時薪成長0.4%，較去年同期增加4.4%。與此同時，失業率從5月的3.7%下降。

Truist策略師勒納(Keith Lerner)說，「今天的情況有點複雜。」「經濟沒有崩潰，仍在穩步前進，這是個好消息；但工資壓力仍然存在，這將使Fed可能在月底升息。」

他表示，近期繼6月和第2季大幅回調之後，股市回跌的時機已經成熟。 隨著市場進入財報季，通常會導致整合和波動。

在發布重要數據後，交易員繼續押注本月底時將恢復升息，預計7月26日升息25個百分點的可能性為92%。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，這個可能性與一天前大致相同。政策制訂者在6月會議上表示，2023年可能還會升息兩次。

繼本周熱門就業數據之後，投資人將注意力轉向未來一周的通膨數據，以進一步明確未來貨幣政策的路徑。

本周強勁的ADP數據引發投資人對未來進一步升息的擔憂，市場參與者希望12日公布的6月消費者物價指數(CPI)以及13日公布的上月生產者物價指數(PPI)將顯示通膨正在下行。

D.A. Davidson財富管理研究總監拉根(James Ragan)表示：「CPI是一個很重要的數據。」「由市場反應可知，昨天的大幅下跌，然後今天市場略有回升，代表仍然存在很多關於利率路徑以及Fed可能採取的行動的討論 。因此，我認為CPI在某種程度上會影響這一點。」

S3 Partners編製的數據顯示，2023年前6個月，美股的空頭部位總額突破1兆元，高於去年年底的8640億元。

該公司預測分析總經理杜山紐斯基(Ihor Dusaniwsky)寫道：「這1380億元的增幅是由280億元的空頭部位增加以及按市值計算的1100億元的放空股票價值組成的。」

他補充指出：「雖然空頭積極做空上漲的市場，但這並不一定意味著他們只是押注過熱或超買的市場會出現逆轉。」「很大一部分是由於對沖基金槓桿率增加，它們只是因此增加了多頭和空頭部位。」

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示，在今年強勁開局之後，市場預計將出現回跌，「隨著財報季臨近，市場擴張和超買狀況為自然健康的盤整期奠定了基礎。」

即使如此，他表示，上半年的強勁表現對於2023年下半年的回報來說是個「好兆頭」。

隨著宏觀經濟的不確定性揮之不去，Fed的軟著陸之路變得更加複雜，瑞銀表示，固定收益是最佳選擇。

瑞銀全球財富管理投資長馬塞利(Solita Marcelli)表示：「由於經濟風險仍然很高，我們更看好固定收益而非股票。」「我們繼續看好高質量的固定收益債券，包括政府債券和投資級債券，如果經濟放緩速度快於預期，這些債券將會受益。」

她補充說，勞動市場的強勁動能「看來與Fed的通膨目標不一致」，核心通膨指標的下降速度慢於預期。

由於油價觸及6周新高，能源類股表現優於大盤。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯本周宣布最新減產之後，布蘭特原油期貨和美國西德州中質原油均上漲約2%。導致史指能源類股上漲2.7%。

斯倫貝謝(Schlumberger)上漲8.61%，哈里伯頓(Halliburton)上漲7.79%。Diamondback Energy、Phillips 66和Marathon Petroleum都上漲至少4%。

升息 投資 就業

上一則

6月就業不如預期？經濟學家讚：三贏局面

延伸閱讀

銀行業危機 恐將捲土重來

銀行業危機 恐將捲土重來
傳瑞銀擬裁掉逾半瑞信員工 逾2萬人恐失業 投銀首當其衝

傳瑞銀擬裁掉逾半瑞信員工 逾2萬人恐失業 投銀首當其衝
中國財經作家吳曉波又被網路禁言 微博指炒作失業率

中國財經作家吳曉波又被網路禁言 微博指炒作失業率
日本5月CPI增幅大於預期 央行料下月調高通膨預測

日本5月CPI增幅大於預期 央行料下月調高通膨預測

熱門新聞

圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24

超人氣

更多 >
李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」

李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」
全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘
台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房