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6月就業不如預期？經濟學家讚：三贏局面

編譯湯淑君／綜合外電
6月新增非農就業人數遠低於預期，但經濟學家認為，最新就業數據「很棒」，最好也不過如此。(美聯社)
6月新增非農就業人數遠低於預期，但經濟學家認為，最新就業數據「很棒」，最好也不過如此。(美聯社)

美國6月新增非農就業人數遠低於預期，但經濟學家認為，最新就業數據「很棒」，再好也不過如此了。

勞工部7日公布，6月非農就業人口新增20.9萬人，失業率從3.7%降至3.6%。對照下，華爾街日報訪調經濟學家原先預估，上月新增就業人數可達24萬人，失業率估為3.6%。

財經網站MarketWatch報導，多位經濟學家認為，考量這份就業報告可能對聯準會（Fed）後續利率政策產生的影響，應可正面看待這套6月就業數據。

曾在歐巴馬時代擔任白宮經濟學家的密西根大學經濟學教授史蒂文森說：「這其實是很棒的數字。這是能持久的數字。如果每月新增30萬、40萬甚至50萬個工作，反而難以為繼。我們必須見到就業成長減緩。而這份報告所呈現的正是現在所需。」

史蒂文森進一步說明：「如果軟著陸將至，就會是這模樣。所以，我認為，我們不應把這數字過度負面解讀。但我確實認為，Fed列車將駛向再次升息。只是若要我掏錢押注會升第二次，我可不願意。」

FHN Financial首席經濟學家洛伊說：「從某方面來看，這是所有可能的就業報告中最好的了，竟能排除萬難，不會太強也不會太弱。」

洛伊形容這份報告是「三贏」局面：普羅大眾應會樂見就業成長仍體面，工資成長仍體面。Fed會欣見成長動能趨緩，工資成長趨穩，而不是繼續攀升，助長通膨壓力。而債券交易員也可鬆一口氣，因為未見到昨日ADP民間就業報告所示的那種強勁成長。

就業 勞工部 華爾街

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