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股匯債後市怎麼走最令人痛爆？美銀曝最新「痛苦交易」

編譯湯淑君／綜合外電
美銀策略師哈奈特團隊指出，最新的「痛苦交易」，將是公債殖利率降低、那斯達克綜合指數下跌，加上日圓走強的組合，因為那將大出市場意料之外。(路透)
美銀策略師哈奈特團隊指出，最新的「痛苦交易」，將是公債殖利率降低、那斯達克綜合指數下跌，加上日圓走強的組合，因為那將大出市場意料之外。(路透)

眼前，什麼樣的市場走勢組合，最可能對為數最多的投資人造成最大的痛苦？

MarketWatch報導，美銀（BofA）策略師哈奈特領導的團隊指出，最新的「痛苦交易」，將是美國公債殖利率降低、那斯達克綜合指數下跌，加上日圓走強的組合。

哈奈特說：「第3季最大的痛苦交易，是殖利率下滑、那斯達克下跌，加上日圓挺升...現在沒人這麼押注。」當前投資人一窩蜂押注於美債殖利率升高、那斯達克繼續漲、日圓走貶。

這群策略師認為，現在提到利差交易（carry trade），規模最大的莫過於做多墨西哥披索兌日圓。今年來，墨西哥披索對日圓飆升23%。利差交易涉及借入低利率貨幣，用來投資利率較高的貨幣。

那斯達克綜合指數今年來也扶搖直上，年初至今漲幅達31%。人工智慧（AI）題材在股市激起一波投機狂熱，協助科技股挺過利率節節升高的惡劣環境。在科技股領漲下，史坦普500指數今年來大漲14.9%，同時期道瓊工業指數僅小漲2.4%。

哈奈特團隊表示，從投機押注尚未退潮可見，AI題材仍持續發酵。但一旦見到聯準會（Fed）「最末次升息」，停止升息的利多出盡後可能湧現一波賣壓，科技股將首當其衝。話雖如此，「假如七大頭能甩開最新的利率震撼，那麼『貝比泡沫』可能在下半年成熟為更大的泡沫」。

所謂「七大頭」指的是：蘋果、輝達、Meta Platforms、特斯拉、亞馬遜、微軟，以及Google母公司Alphabet。

殖利率 那斯達克 投資

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