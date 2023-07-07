Fed利率需升得更高、更久？美銀：因緊縮政策適得其反

聯準會（Fed）主席鮑爾曾警告，為馴服高通膨，利率可能必須升得更高、更久。美銀利率策略師認為，那或許是最可能的情境，因為Fed的量化緊縮導致適得其反的效果。(路透)

美銀（Bofa）策略師說，聯準會（Fed）緊縮貨幣政策，意在從金融體系收回流動性，藉此引導過熱的經濟降溫，卻可能導致利率必須升得更高、更久，招致適得其反的後果。

美銀利率策略師艾克瑟發布研究報告指出，Fed縮減資產負債表規模並祭出一連串升息行動，不但未傷害美國經濟並打擊股市，反而可能協助儲蓄者透過銀行存款利息和投資 美國公債賺得更多收益，進而助長消費和財富效應。這可能有助於解釋，今年來美股標普500指數何以能躍漲約15%。

Fed落實量化緊縮（QT）計畫，也就是縮減其資產負債表規模，讓持有債券 到期後不再投入債市或予以出售，藉此降低貨幣供給，已把2020年新冠肺炎疫情期間挹注的流動性收回一些。截至6日為止，Fed資產負債表規模已經縮減，從一年前的8.5兆美元減為7.7兆美元。

同時，為了制伏高通膨，Fed自去年3月啟動升息循環以來，歷經十次例會累計提高利率整整5個百分點，聯邦資金利率目標區間如今升至5.00%~5.25%。理論上，利率升高會加重企業和消費者的借貸成本，並且降低股票相對於美國公債的投資吸引力，進而減緩投資和經濟成長。

然而，艾克瑟指出，2023年的情況完全不是這麼一回事。

隨著Fed從債市後退一步，民間投資人補位接棒大買新發行美債，這產生一種效應：從投資人手上或銀行存款帳戶吸走更多資金、轉進美國公債，因為美債殖利率 已隨Fed升息而升到2008年金融海嘯以來最高水準。

如此一來，Fed緊縮政策非但未從金融體系吸走資金，結果反倒是民眾的錢從一個管道轉向另一種管道，同時還提高了付給儲戶的利息。

艾克瑟在6日與MarketWatch分享的這份報告中寫道：「由於銀行存款利率遠低於債券殖利率，那意味民眾的金融財富產生更多收益，因為債券利率走高了。」結果便是「資產轉換」，「因此吸收流動性並未真的降低大眾的金融資產，只是民眾持有金融資產的組成改變罷了」。

儘管Fed提高利率對中小企業構成與日俱增的壓力，導致今年3月矽谷銀行（SVB）等幾家區域銀行倒閉，但另一方面，儲戶卻受惠於利率走高，一改過去十多年來存款和債券投資收益幾近於零的情況。

話雖如此，金融市場現在仍面臨一大風險：Fed為了要達成減緩經濟成長以壓制通膨的目標，或許必須把利率升得更高、更久。

艾克瑟說：「並未因為Fed吸收流動性，而導致家庭財富損失，他們只是把錢轉到收益更高的政府公債停泊。對Fed來說，這意味QT在減緩需求方面或許力道不夠，意味Fed利率路徑比市場價位目前預期的水準更高、在更高水準維持更久的風險更大了。」

美銀預測，最可能發生的情境是，Fed的有效政策利率也許會升到5.6%才觸頂。對照目前Fed目標利率區間的上緣在5.25%，那意味Fed日後將再升息兩次。目前Fed資金期貨市場價格顯示，交易員預期Fed在今年尾或明年初可能反手降息，但美銀經濟學家團隊則認為，Fed仍將繼續維持利率在高檔至少到2024年5月。