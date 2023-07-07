晶片需求持續走頹 三星Q2營收出現14年來最大降幅

三星電子上季營收出現2009年以來的最大降幅，不如市場預期。(路透)

南韓三星 電子公司周五公布初步財報，截至6月的上季營收大減22%，至少是2009年以來最大的減幅，遜於市場預期。這顯示長達一年的電子和記憶體晶片 需求低迷之勢何時結束，還有不確定性。

三星電子股價周五早盤在首爾下跌2%，盤中跌幅為兩個多月來最大。該公司先前公布，第2季營收降至60兆韓元（約460億美元），降幅超過預期。營業利潤更暴跌96%至6000億韓元（約4.61億美元），儘管表現優於分析師平均預期的5130億韓元。

規模1600億美元的全球記憶體產業疲弱，三電電子首當其衝，反映疫情 期間的線上活動熱潮減弱後，更廣泛的經濟不景氣。去年對通貨膨脹和經濟衰退的擔憂引發消費者和企業支出迅速回落，此後全球電子產品的銷售大受衝擊。

雖然三星電子的銷售令人失望，但投資人仍然謹慎樂觀，認為記憶體晶片的價格跌了一年多之後，供應過剩現象終於獲得緩解。三星的競爭對手美光科技（Micron Technology）和SK海力士已經發出訊號，在智慧手機和電腦需求大跌之後，電子業公司正在去化記憶體庫存。

該行業已經採取行動支撐價格。三星4月說正在減產，這是結束供應過剩的重要步驟。美光上周表示，已度過當前經濟衰退的低谷。海力士的高階主管預測，在中國大陸經濟復甦和AI需求增加的幫助下，今年稍晚些時候能有緩解。

里昂證券分析師Sanjeev Rana表示，上季獲利是「三星在當前記憶體衰退周期的谷底。我們預計下半年獲利能大幅回升，因為記憶體降價正在減速，需求可望恢復」。