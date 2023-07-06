火熱就業數據引發升息憂慮 道指大跌366點

捷藍航空(JetBlue Airways)宣布將終止與美國航空(American Airlines)在美國東北部的合作關係，專注於收購精神航空(Spirit Airlines)。路透

優於預期的就業 數據增加了投資人對經濟狀況和利率走勢的焦慮，美股收盤大跌。

道瓊工業平均指數下跌366.38點或1.07%收3萬3922.26點。史坦普500指數下跌35.75點或0.79%收4411.59點。那斯達克綜合指數下跌122.25點或0.82%至1萬3679.04點。道指和史指創5月來最差單日表現。

因假期而縮短的交易周僅剩周五交易日，三大股指本周將以下跌作收。道指本周預計下跌1.4%。與此同時，史指和那指將分別下跌0.9%和0.8%。

薪資處理公司ADP數據顯示，6月私營部門就業崗位增加49.7萬個，為2022年7月以來的最大單月增幅。6月增幅是《道瓊》普遍預期22萬個的2倍多，遠優於5月下修後的26.7萬個就業崗位。2年期美國國債殖利率 聞訊觸及16年新高。

ADP數據通常不可靠，並且被認為比其他就業數據波動性更大，7日將公布官方6月非農就業報告。根據《道瓊》數據，經濟學家預計上月非農就業人數將增加24萬個，較5月的33.9萬個有所放緩。

然而，交易員現在可能預計一個更熱的數據將導致Fed在6月會議暫停後在本月恢復升息 。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，交易員預計本月底Fed會議升息的可能性約為92%。

聯信財富管理公司投資長林奇(John Lynch)表示：「市場顯然更喜歡一個符合實際的數字。」「但由於它超過預期2倍以上，的確加劇了人們對Fed必須採取更激進措施的擔憂。」

另一方面，根據勞工部報告，5月職位空缺的降幅超出預期。這些數據呈現利多，即緊張的就業市場可能至少會有所放鬆。

捷藍航空(JetBlue Airways)宣布將終止與美國航空(American Airlines)在美國東北部的合作關係，專注於收購精神航空(Spirit Airlines)；該公司股價下跌7.18%。美航下跌2.4%，而Spirit則上漲1.08%。

花旗首次給予飛機製造商Textron買入評級。分析師古斯基(Jason Gursky)在最新報告寫道：「鑑於最近積壓訂單的增加，特別是在該公司的航空和Bell部門，我們對營收和獲利能見度持建設性態度。」

他補充說，Textron的估值已經反映了經濟衰退和公務機需求減少的情況。

LPL Financial首席經濟學家羅奇(Jeffrey Roach)表示，6日發布的經濟數據預示著7日就業報告的強勁。

羅奇指出，ADP私人就業報告、職位空缺和營業額數據以及製造業指數讀數顯示備受關注的就業報告應該會很強勁。他表示，這對於那些希望Fed在6月會議暫停後不再恢復升息的人來說可能是個壞消息。

他表示：「7日公布的就業數將據顯示就業市場的健康狀況良好。」「除非報告遠弱於預期，否則Fed不太可能在本月底的下次定期會議上改變升息計劃。」

Piper Sandler分析師巴克(Kevin Barker)在給客戶的報告中表示，美國消費者風向的轉變，包括潛在的經濟衰退和重新開始支付學貸，將對消費金融股產生不平衡的影響。

Piper Sandler將自助貸款機構Affirm的評級從「中性」下修至「減碼」，理由是利率繼續走高，而且學貸償還計劃將於10月重新開始。該公司股價下跌10.57%。

與此同時，該公司提高Capital One和Discover Financial的目標價。

摩根史坦利將Keurig Dr Pepper的評級從同權上修至加碼，聲稱該股「明顯表現不佳」為投資人創造了買入機會，該股上漲1.42%。

大摩在最新報告中指出，「更簡單地說，我們不會假裝對咖啡有完全的了解，但由於一些弱點更傾向與無法推動長期價值的因素有關，而且美國清涼飲料有持續上漲的明確路徑，Keurig Dr Pepper的估值在股票表現大幅不佳之後，看來很有吸引力。」