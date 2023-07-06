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利率與通膨率雙升還是要買車 美上半年新車銷售逆勢增13%

編譯陳律安／綜合外電
研究機構Wards Intelligence估算，美國1～6月整體汽車銷量約為770萬輛，增加約13%，遠優於市場預期。 歐新社
研究機構Wards Intelligence估算，美國1～6月整體汽車銷量約為770萬輛，增加約13%，遠優於市場預期。 歐新社

美國上半年的新車銷量預估增加約13%，遠優於產業預期，反映出即使是利率與通膨率雙升，也並未影響買氣。

研究機構Wards Intelligence 5日估算，美國1～6月整體汽車銷量約為770萬輛，又以通用、本田、現代的銷量成長最為強勁。

經銷商和汽車產業主管說，這是拜過去三年車輛短缺所累積的需求獲得釋放所賜。先前車輛供不應求，消費者選擇有限，車價也相當昂貴。如今供應鏈的壓力已緩解，車廠的產量回穩，消費者也有所回應，促使銷售回溫的速度遠比市場預期快。

經銷商Kunes Auto & RV集團營運長庫內斯說：「消費信心仍保持樂觀，主因是汽車供應延遲，」

汽車銷售意外強勁，反映出從家具、食品雜貨到旅遊等各項消費需求仍相當強韌，儘管經濟學家預期景氣將降溫，但美國人仍持續消費。

通用、本田等多數主要車廠，本周公布的上半年美國銷量成長幅度均來到二位數。特斯拉和Rivian的股價本周稍早也大漲，原因是全球的交車量比預期強勁。斯泰蘭蒂斯和豐田則是少數上半年美國銷量下滑的車廠，降幅均為1%，這也導致現代汽車集團超越斯泰蘭蒂斯，成為美國銷量第四高的車廠。

汽車買氣暢旺，促使新車的平均售價仍接近歷史新高水準，即便華爾街分析師預期，隨著經銷商引進更多車輛，車價將下滑。J.D. Power的數據顯示，在6月平均車價約為4.6萬美元，上半年上漲3%。

上半年的銷售數據，也顯示出新冠疫情期間的產業情勢短期內不會消散，包括更長的等候交車期、更少的選擇及更高的車價。

對車廠來說，美國消費者願意支付更高的車價，可望使業者持續得益新冠疫情爆發後所帶來的獲利激增。

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