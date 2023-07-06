紐時：布雷迪的FTX合作案 是名人投資加密貨幣失敗實例

NFL傳奇四分衛布雷迪。(美聯社)

紐約時報 6日報導，NFL傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)與加密貨幣 平台FTX的合作案，是知名人物投資 加密貨幣的失敗實例，隨著FTX垮台不但代言費用泡湯，還面臨投資人提告；相對的，流行女星泰勒絲(Taylor Swift)等人則在FTX風波當中全身而退。

規模百餘億元的加密貨幣平台FTX去年聲請破產，執行長班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)遭控欺騙客戶與投資人、自我圖利，被聯邦檢察官以多項金融犯罪罪名起訴。

紐約時報報導，FTX垮台消息傳出之際，高層主管正與班克曼-佛里特舉行緊急應變會議時，FTX夥伴關係部門總監納德爾(Sina Nader)接到布雷迪打來的電話卻沒空接聽。納德爾受訪時說：「我從沒想過竟然有無法接聽布雷迪來電的時候。」

布雷迪急忙打電話是有原因的，他是FTX的形象大使，曾出席FTX在巴哈馬舉辦的研討會，還在多支電視廣告中推崇FTX是「最值得信賴」的加密貨幣投資平台。

消息人士說，布雷迪2021年與FTX簽訂代言合約，3000萬元酬勞絕大多數以FTX股票支付。布雷迪的名模妻子吉賽兒‧邦臣(Gisele Bündchen)也收到1800萬FTX股票的酬勞。

FTX破產之後，班克曼-佛里特面臨詐騙起訴，2022年已經離婚的布雷迪與吉賽兒‧邦臣也被投資人告上法院並且求償。報導指出，知情人士說，FTX股票現在雖然變得一文不值，但布雷迪與吉賽兒‧邦臣還是必須為代言酬勞繳稅。

紐約時報報導，加密貨幣全盛時期，社交名媛芭莉絲希爾頓(Paris Hilton)、饒舌藝人史奴比狗狗(Snoop Dogg)、女星瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)、男星麥特戴蒙(Matt Damon)等高調炫耀投資斬獲。

然而，去年開始情勢逆轉。實境節目女星金卡戴珊(Kim Kardashian)遭控幫加密代幣EthereumMax代言卻申報不實，被證券交易委員會(SEC)勒令開罰126萬元。

知情人士說，FTX曾與流行女星凱蒂派瑞(Katy Perry)商討合作案但沒能談成，讓她因此躲過後來的FTX垮台風暴。2022年春季，FTX希望以1億元巡迴演唱贊助經費與泰勒絲合作，但因泰勒斯拒絕參與其他廣告項目而破局。