策略師：全球經濟已陷衰退 但從科技大咖股看不出來

市場策略師認為，一波典型的世界衰退可能已經展開，跡象之一是出口導向型經濟體如德國、瑞典和南韓都步履蹣跚。(美聯社)

今年美國經濟會不會陷入衰退？這個話題至今還在激辯中，但經濟學家認為，全球經濟如今已經陷入衰退，而大多數金融市場已經反映出來，只看大型科技股並不準。

MarketWatch報導，BCA Research旗下Counterpoint首席策略師喬西說，就全球經濟而論，衰退指的是成長率低於2%，而不是全面惡化。他指出，Oxford Economics的預測顯示，世界經濟目前正以成長1.2%的速度擴張，而中國成長率約在5%上下，美國則不到2%，歐洲現在停滯不前。出口導向型經濟體如德國 、瑞典和南韓，都步履蹣跚。

摩根大通全球製造業採購經理人指數（PMI）本月降到48.8，是六個月來低點，指數低於象徵榮枯分界的50，代表景氣萎縮。

全球經濟顯露疲態的跡象日增，例如中國16至24歲年輕人失業率高達20.8%，德國失業率同步攀升。即使在勞動市場仍強韌的美國，永久失業人數也增加40萬人，類似趨勢亦可見於初領失業救濟金人數的四周均值。

喬西說：「關於美國衰退的辯論火熱，卻無關宏旨。更重大的事件是，一波典型的世界衰退可能已經展開。」

大多數金融市場也表現得像是全球衰退已經來襲。原油和金屬價格已跌入空頭市場。高收益債券（代碼：JNK）漲少跌多。對經濟景氣敏感的化工公司股價，表現比美股大盤遜色許多。

當然，股市乍看下並無異狀。今年來美股標普500指數漲幅達16%。喬西檢視的是全球市值前十大公司，包括蘋果（代碼AAPL）、微軟（MSFT）、Saudi Aramco、Alphabet（GoogL）、亞馬遜（AMZN）、輝達（NVDA）、波克夏 （BRKA）、Meta（META）、特斯拉（TSLA）和台積電（2330.TW）。

喬西說：「Saudi Aramco和波克夏除外，市值加權的世界股市如今由科技股或其代理者主導，這些公司已走出自己的路。這種情況可能持續一陣子，但即使是科技股也無法永久豁免於世界經濟衰退。」

喬西說，世界經濟衰退必將惡化，因為西方國家央行 如英格蘭銀行（BOE）、歐洲央行（ECB）和美國聯準會（Fed），還在進一步收緊貨幣政策，那會對投資造成一些影響。

他說：「具體來說，上半年期間，大宗商品表現就不如政府公債，而高收益債券和等權重股表現與公債大致相符。下半年期間，情況將會翻轉過來。大宗商品也許會有短暫喘息的空間，高收債和股票表現將不如公債。這對市值加權世界股市也將適用，因為終會與等權重市場重新結合。」