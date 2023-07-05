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中止連三漲勢 道指跌逾百點

記者張大仁／即時報導
華爾街恢復假期縮短的一周，並消化了最新的Fed會議紀錄以深入了解貨幣政策狀況，道瓊工業平均指數下跌。路透
華爾街恢復假期縮短的一周，並消化了最新的Fed會議紀錄以深入了解貨幣政策狀況，道瓊工業平均指數下跌。路透

華爾街恢復假期縮短的一周，並消化了最新的Fed會議紀錄以深入了解貨幣政策狀況，道瓊工業平均指數下跌。

道指下跌129.83點或0.38%收3萬4288.64點。史坦普500指數下跌8.77點或0.2%至4446.82點。那斯達克綜合指數下跌25.12點或0.18%收1萬3791.65點。道指和史指都結束連續3天上漲。

投資人解析了6月13日至14日Fed會議紀錄，其中大多數官員表示未來可能會進一步升息。會議紀錄為華爾街提供了Fed決定在6月會議上跳過升息的更多背景訊息。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「毫無疑問，Fed升息政策繼續推動投資人對下半年市場軌跡和經濟軌跡的思考。」

他說，「圍繞未來幾個月的計劃，持續的激進言論或訊息，讓投資人更加不安。」之前，他們已經開始「討論並考慮利率何時在今年底前至2024年開始下降」。

早盤公布的數據顯示，5月工廠訂單弱於預期。本周稍後投資人將關注就業和工資數據，以深入了解勞動市場的實力。

3日提早收盤，4日因國慶節假期休市。那指上周創下1983年以來最好的上半年表現，而史指也取得2019年以來最佳上半年漲幅，因為人們對人工智慧(AI)的興趣激增提振了對股市的樂觀情緒。道指表現落後，僅上漲3.8%。

巴克萊銀行將光通訊元件製造商Lumentum的評級從同權下修至減碼，該公司下跌4.84%。該行的目標價較3日收盤價下跌超過26%。

巴克萊表示，「之前將獲利評級調降至同權，是因為2024年看不出任何催化劑，並且認為電信的預期過高。現在該股上漲了30%，並且抓住了AI的順風車，但這不會對基本面產生重大影響。」

Piper Sandler將Coinbase評級從加碼下修至中性，理由是該公司最近遭到美國證券交易委員會(SEC)的訴訟。Coinbase收跌1.98%。

分析師莫利(Patrick Moley)表示，監管不明確也導致評級下調。但他指出，Coinbase股價今年以來已飆升126%；自6月6日SEC提起訴訟以來更已飆升55%。但他表示，這種漲勢「可能是由加密貨幣價格上漲和大型資產管理公司申請現貨比特幣ETF所共同推動的」。其中一些資產管理公司指定Coinbase為託管人。

在公布6月會議紀錄後，Fed政策制訂者在7月26日的下次會議上將基準隔夜貸款利率再提高1碼至5.25%-5.50%的可能性更加接近確定性。

根據CME FedWatch工具，截至5日下午，7月升息的可能性從一周前的81.8%攀升至88.7%。維持利率不變的可能性從上周的18.2%降至11.3%。

73.2%的利率交易員認為，到9月20日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結束時，聯邦基金利率將維持在5.25%-5.5%，高於上周的69.1%。到9月會議結束時，利率將上升2碼達到5.5%-5.75%，目前可能性為17.7%，與一周前的16.4%相比變化不大。

DA Davidson將電動車製造商Rivian評級上調至中性，之前第2季的汽車交車量表現出色，並且消息傳出其與亞馬遜的貨車合作夥伴關係將比預期更早進入歐洲市場。

Rivian第2季交車1萬2640輛，分析師許里斯基(Michael Shlisky)表示，華爾街預計交車量1萬1000輛相對而言過於「低標」。他對該公司貨車進入德國供亞馬遜送貨司機使用的時間表更為樂觀，「雖然預計Rivian最終將以其貨車進入歐洲，但時機比預期要早得多。」該股收漲4.45%。

史指剛結束2019年以來最好的半年表現，Renaissance Macro總裁迪葛拉夫(Jeff deGraaf)表示，到今年年底大盤指數甚至可能達到4600點。

他早在2022年11月就看好大盤，並表示他已經看到市場漲勢擴大，「我認為當前狀態非常好。趨勢良好，動能頭開始有點回升。市場廣度也有所改善。所有這些都十分重要，有助將史指推升至4600點。」

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