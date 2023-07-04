我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康尼島熱狗大賽須藤美貴奪冠 男子組因暴雨拖延

上半年美股牛氣旺 比爾蓋茲帳面大賺40億美元

中國用這招讓人民幣走升 在岸、離岸雙雙收復7.24

記者謝守真／即時報導
在中國境內多家銀行調降美元存款利率後，3日、4日兩天人民幣明顯回彈。（路透）
在中國境內多家銀行調降美元存款利率後，3日、4日兩天人民幣明顯回彈。（路透）

在人民幣兌美元近期持續走弱後，中國多家銀行3日突然相繼下調美元存款利率，從最高4.3%降至2.8%，成功促使人民幣匯價連兩日回彈。中國外匯交交易中心4日也調升人民幣兌美元中間價111個基本點，報7.2046，推動在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙收復7.24關口。

據每日經濟新聞報導，7月4日，人民幣兌美元中間價報7.2046，為連續兩個交易日上調。上一交易日中間價7.2157元，上一交易日官方收盤價7.2466元，上日夜盤收報7.2450元。

此外，在岸及離岸人民幣兌美元匯率4日雙雙收復7.24關口。其中，在岸人民幣兌美元上一交易日收在7.2466，4日開盤價則為7.2349。

離岸人民幣兌美元匯率日內開盤價為7.2527，在開盤後波動回升，日內漲逾100點。截至4日10時，在岸人民幣兌美元匯率報7.2394，日內升值幅度為0.10%；離岸人民幣對美元匯率則報7.2486，日內升值幅度為0.08%。

於此之前，第一財經指出，3日中國多家銀行先後下調美元存款產品的利率報價，從4.3%調降至2.8%。原本5萬美元以上、年利率4.3%的存款產品也被取消。

對此，中國銀行研究院高級研究員李佩珈認為，在各類存款利率下降背景下，美元存款利率高企將使居民持有美元意願上升。因此，「下調美元存款利率有利於降低企業和居民對美元的非理性購匯行為，（可望）助推人民幣匯率穩定」。

報導以中國銀行為例指出，自7月以來，中國多家境內主要銀行下調了美元存款利率，引發市場關注。

專家普遍認為，銀行下調美元存款利率，「一方面可以緩解境內美元存貸款利率『倒掛』等問題，另一方面美元存款利率與人民幣存款利率協同下行有助於穩定人民幣匯率」。

李佩珈進一步分析稱，當前在政策利率中樞下行、各類資金利率全面下行的背景下，「降低美元存款利率既是順應利率中樞下行的必然之舉，也是防範資金套利、穩定匯率的必然之舉」。

利率 匯率 貸款

上一則

上半年美股牛氣旺 比爾蓋茲帳面大賺40億美元

延伸閱讀

調查：中國7成青年 存款不到10萬 5成存50萬就想退休

調查：中國7成青年 存款不到10萬 5成存50萬就想退休
中國多家銀行 調降美元存款利率

中國多家銀行 調降美元存款利率
中國國銀阻貶 離岸人民幣彈升

中國國銀阻貶 離岸人民幣彈升
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

熱門新聞

中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24
再去美元化？阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

阿根廷首次使用人民幣償還到期的美元外債

2023-07-01 17:38

超人氣

更多 >
台積電太太積極在美創業 這類店開最多

台積電太太積極在美創業 這類店開最多
買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周
預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三
「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留
華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元