Fed經濟學家推估 美國可能2026年才會降息

美國聯準會（Fed）。(路透)

聯準會（Fed）經濟學家發布的研究指出，若要將通膨率壓回2%，利率 維持更高更久的時間，須比市場目前預估還久。這份研究向股市傳遞一個令人不安訊息：美國利率維持高於5%水準的時間，能比投資 人預期還久，可能會到2026年。

MarketWatch報導，堪薩斯聯準銀兩位經濟學家Johannes Matschke和Sai Sattiraju在上周發表這篇研究後，引起了Apollo全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok的注意，2日在提供客戶的報告中提到這篇研究。

除了這個預測，這份研究作者也解釋為何Fed去年3月來已累計超過5個百分點，美國經濟仍在繼續擴張。

這兩位經濟學家指出，雖然Fed過去一年以可能是1980年代以來最快的速度緊縮貨幣政策，但迅速升溫的通膨，已更快地推升美國經濟的均衡利率水準，因此美國利率政策在今年第1季才進入限制性的領域。

由於美國經濟成長強勁，Fed可能要維持利率在目前、或更高的水準三年以上，才能讓Fed重視的通膨指標個人消費者支出（PCE）平減指數回到2%目標。

這項預測可能增添股市前景的複雜度，隨著投資人消化利率近期不會下降的觀點，史坦普500指數可能會回吐今年來近16%的部分漲幅。

Fed主席鮑威爾已表示，決策官員預估今年將再加息兩次。他上周說，通膨率在2025年之前都不會回到Fed的2%目標，暗示Fed在那之後一段時間都還不會降息 。鮑爾已一再重申，Fed希望確認已戰勝通膨，再開始降息循環。