下半年揭序幕 股指小幅走升

美股3日在短暫交易時間內小漲，在輝煌的上半年走勢之後拉開了華爾街的下半年。路透

美股3日在短暫交易時間內小漲，在輝煌的上半年走勢之後拉開了華爾街的下半年。

道瓊工業平均指數上漲10.87點或0.03%收3萬4418.47點。史坦普500指數上漲5.21點或0.12%收4455.59點；那斯達克綜合指數上漲28.85點或0.21%收1萬3816.77點。

美股在7月4日國慶假期前提前收盤。4日休市一天。

電動車製造商特斯拉 公布交車和產量數據超出分析師預期，股價上漲 6.9%。Rivian、Fisker和Lucid等其他電動車股也同步上漲。

縮短的交易時段代表全新的一月、一季和半年的開始。那指30日收盤創下1983年以來最佳上半年走勢，飆升31.7%，而史指則上漲15.9%，創2019年以來最佳上半年表現。道指表現落後，同期小幅攀升3.8%。

漲勢主要來自人們對人工智慧(AI)的熱情提振了科技股。最新數據顯示，雖然利率上升，但美國經濟仍呈現韌性，這也提振了投資 人信心，緩解了華爾街對期待已久的經濟低迷的擔憂。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「投資人們說：知道嗎，也許現在該是將心態從『哦不』轉變為『FOMO』了。」FOMO指的是害怕錯過。「與其過度擔心，也許投資人可能希望確保不會錯過下半年可能出現的行情，因為上半年已經提供了良好的開端。」

ISM 6 月製造業採購經理人指數(PMI)略遜於預期。6月指數再次低於50，代表經濟活動正在下降。投資人者將關注本周的就業市場數據。

郵輪 公司是2023年上半年的最大贏家之一。嘉年華郵輪公司飆升近134%，皇家加勒比郵輪公司上漲約110%，挪威郵輪公司上漲近78%。

嘉年華最近公布第2季虧損小於預期，並發布強有力的財測。最近幾周，Jeffries和摩根大通也調升該股的評級。

該行業是旅遊業中最後一個從新冠疫情恢復過來的產業。然而，雖然今年大幅上漲，三大郵輪公司股價仍低於2019年水平。

Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，特斯拉周末發布的強勁交車量顯示，這家電動車製造商正處於多頭「拐點」。

他表示：「相對於許多期待疲軟的人來說，這真是令人瞠目結舌。」「這些降價是它們需要做出的賭注，以保障它產品銷售。」

特斯拉公布優於預期的最近一季交車和生產數據。艾夫斯表示，特斯拉正處於「AWS時刻」，預計超充站和電池將帶來成長。他補充說，華爾街在AI方面沒有給予該公司足夠的信任，「對於多頭來說，這的確是個拐點。」「感覺現在它們正在變得更強大，就電動車而言，這是特斯拉的世界，其他人都在靠它生活。」

Oppenheimer技術分析師沃德(Ari Wald)認為，未來更廣泛的參與可能會提振市場。他在報告中表示：「我們仍對市場參與有限領域的新興力量感到鼓舞。」「例如，根據分析，等權的史指、羅素2000指數和羅素1000價值型指數都扭轉了短期下跌趨勢。市場走勢是看漲的，因為領先者和落後者一起上漲。」

Fundstrat創始人李湯姆(Tom Lee)更看好美股，認為史指將在2023年底前創下歷史新高。

這位廣受關注的策略師將史指的年終目標從4750點調升至4825點。較30日收盤價4450.38點上漲8%，並創下歷史新高，高於之前的記錄4821點。他的預測也遠高於華爾街策略師的年終平均預測4227點。

巴菲特的波克夏控股在2023年上半年以兩位數漲幅收盤，接近新的歷史高點。今年以來，該集團的A股已上漲10.5%，表現落後於史指的近16%，但明顯超過道指的3.8%。盤中股價僅比2022年3月29日創下的歷史高點54萬4389.3元低5%。