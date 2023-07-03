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美債殖利率曲線倒掛程度 逼近42年最嚴重

編譯林聰毅／綜合外電
美國2年期與10年期公債殖率利差3日擴大至110.8個基點，逼近42年來最大，交易員預期聯準會（Fed，見圖）將會進一步收緊政策。路透
美國2年期與10年期公債殖率利差3日擴大至110.8個基點，逼近42年來最大，交易員預期聯準會（Fed，見圖）將會進一步收緊政策。路透

美國一個重要的公債殖率曲線在3日逼近數十年來最嚴重的倒掛水準，交易員預期聯準會（Fed）將進一步收緊政策。

根據彭博資訊的數據，2年期美國公債殖利率在3日升至4.96%，比10年期公債殖利率高出110.8個基點。今年3月這個殖利率曲線的倒掛觸及110.9個基點，為1981年以來最大。之後，這項殖利率差一直在此水準附近上下波動，幅度僅為27個基點。

隨著市場預期Fed本月將升息1碼（25個基點）以及年底前還會再調升基準利率，這種倒掛的趨勢正在加速。目前交換合約的價格顯示，Fed在7月26日的會議上將緊縮約23個基點。

在連續十次升息後，聯準會上月維持利率不變，以評估政策利率上升對經濟的影響。 但之後公布經濟數據比預期強勁，顯示聯準會可能會進一步收緊政策。

投資人正在等待本周將公布的多項經濟數據，包括供給管理會（ISM）3日公布的6月美國製造業採購經理人指數（PMI）、重要的就業市場報告，以及聯準會上次開會的會議紀錄。

在此之前，聯準會主席鮑爾上周表示，通膨率需要一段時間才能回到央行設定的2%目標範圍內。鮑爾還重申，可能會進一步升息，並暗示決策官員甚至可能在連續的政策會議上執行升息，主要取決於未來公布的數據。

美國上周五（30日）公布的最新個人消費支出（PCE）物價指數顯示，通膨壓力已有緩解，5月核心PCE年增率趨緩至4.6%、月增率也降為0.3%。

殖利率 聯準會 升息

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