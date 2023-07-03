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車廠搶鋰 鋰供應的成長可能超預期變過剩 礦商成大贏家

編譯季晶晶／綜合外電
西方汽車公司想確保鋰供應，紛紛繞過傳統供應商，直接與採礦公司交易。（路透）
西方汽車公司想確保鋰供應，紛紛繞過傳統供應商，直接與採礦公司交易。（路透）

不想更落後特斯拉和中國車廠，許多西方汽車公司的高階主管繞過傳統供應商，戴上安全帽，出現在智利、阿根廷、加拿大魁北克和美國內華達州等地勘察礦井，與採礦公司談判價值高達數十億美元的交易，因為能否確保鋰金屬的可靠供應，將決定公司成敗。

紐約時報報導，由於電動車銷量飆升，已具規模的礦業公司並沒有足夠的鋰能供應整個汽車產業。通用汽車計畫2035年時將全面生產電動車。Kelley Blue Book數據顯示，今年首季，美國由電池驅動的轎車、皮卡和休旅車的銷量較去年同期大增45% 。各家汽車公司深怕沒了鋰，旗下組裝線將陷入停頓，爭先恐後想鎖定小型礦場的獨家供應權。

但此一戰略使它們面臨高風險、具景氣循環特性的採礦業務。這些礦場有時候是在政治不穩定、環境保護薄弱的國家。一旦錯誤押注，汽車製造商最終為鋰支付的價格，可能遠高於幾年後的汽車售價。

根據諮詢業者Benchmark Mineral Intelligence，建立鋰供應鏈的成本會很昂貴：將高達510億美元。

一些高管表示，對這種金屬的激烈競爭已導致鋰價上漲到無法持續的水準。例如加州電動車廠Rivian執行長R.J. Scaringe說，「自2022年來，鋰價飛漲，存在許多炒作，有人可能陷入很糟糕的交易」。 

有數十家公司正在開發礦場，這可能使全球產量的成長比預期為快，導致鋰價暴跌。

但高管又不敢不勇往直前，他們擔心即使只是幾年內鋰供應不足，自己的公司將永遠追不上對手。

許多擁有大量礦藏的國家，例如玻利維亞、智利和阿根廷，已將自然資源國有化或實行嚴格的匯兌管制，這恐怕會限制外國投資人自該國撤資的能力。

另外，汽車公司急匆匆與小型礦場達成的交易，依Mobility Impact Partners合夥人Shay Natarajan的說法，「出現許多問題」。她也認為，鋰價最終可能會因生產過剩而崩潰。 

這裡的大贏家似乎是礦商。他們與汽車公司的交易通常保證豐厚獲利，貸款或售股都變得較為容易。

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