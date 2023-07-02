堪薩斯州連鎖零售業盜竊嚴重 原因錯綜複雜

堪薩斯州零售業組織性盜竊犯罪嚴重，且與毒品掛鈎。（路透）

有一家維多利亞的秘密分店每月因盜竊損失3萬元，比全美任何其他分店都來多。但它並不像某些人想像的那樣位在舊金山、芝加哥或紐約；它在堪薩斯州 Wichita。

商店盜竊的模式，不僅是一次性的小額入店盜竊，而是從昂貴的精品到日常用品的計劃性和無恥的搶劫，讓全美零售商 感到緊張。在舊金山等大型城市，零售商紛紛關閉門市，將原因歸責於犯罪行為。

但不僅是沿海大城市正在應對這個問題。位在美國中西部的中型城市堪薩斯州Wichit以其豐富的創業傳統而聞名，更是必勝客和Coleman Co.總部所在地，但它也正與零售盜竊的嚴重性和普遍性作鬥爭。

Wichita警察 局財產犯罪局主管史勞特(Casey Slaughter)說：「我一生都住在這座城市，看到如此多的零售犯罪，真是令人震驚。」

堪薩斯州總檢察長、共和黨籍的柯巴赫(Kris Kobach)表示，零售犯罪是該州一個「不斷快速上升的問題」，並補充說堪薩斯州和密蘇里州在全美零售犯罪量中排名前十。2021年堪薩斯州因盜竊而損失約6.42億元。

他說，在堪薩斯州，另一種禍害也正在推波助瀾：毒品，尤其是芬太尼成癮，「販毒和組織性零售犯罪之間存在聯繫。」「組織性零售犯罪問題不僅沒有好轉，反而變得更加嚴重。它並不是空穴來風。這些犯罪企業常常與毒品販運重疊。」

●全國連鎖，地方盜竊

負責堪薩斯州最大警察局的Wichita警察局長沙利文(Joe Sullivan)4月時提供了一些關於這座堪薩斯州最大城市零售犯罪不斷升級的驚人數據。他表示，有40萬居民的Wichita某些備受歡迎的零售連鎖店是全美受零售盜竊影響最嚴重的商店之一。

他說，「在與一些大型零售商交流後，它們表示在Wichita的一些分店是最大的問題。」「它們都是全國性連鎖店，但Wichita分店的零售盜竊率無論是在本地還是全美都是最高的。」

他說，Wichita的一家維多利亞的秘密分店每月因盜竊損失數萬元。更糟的是，銷售體育用品和戶外產品的Cabela's百貨公司也說其Wichita分店是全美盜竊率最高的商店。

●樂高玩具、電動工具、服裝、珠寶

史勞特表示，今年Wichita的零售犯罪比去年增加34%，較5年平均水平增加35%。

他表示，零售商回報被盜竊最多的物品包括高價服裝、樂高玩具、珠寶、鞋類、美容和化妝品、體育用品、電動工具和汰漬洗滌劑，這些物品也通常為是全美被盜最多的物品之一。

他說，由於大多數零售商都制訂不干預政策來保護員工和購物者，因此竊賊喜歡利用這一點「基本上拿走了任何可以快速帶出商店的東西」。

史勞特說，被盜的商品通常會流入線上市場或較小的社區商店，並在那裡出售以獲取快速利潤。

根據美國零售聯合會(NRA)資料，全美商品因盜竊、欺詐、損壞和其他原因造成的商品價值損失的「縮水」程度，預計2021年將損失945億元，比2020年的908億元增加4%。將近半數的損失歸因於大規模盜竊。

即使如此，部分團體並不認盤這全完都歸因於零售盜竊，強調很難取得一致的數據，而且員工盜竊和其他因素也可能會導致庫存缺失。

今年稍早時，Walgreens高管表示，該公司可能誇大了零售盜竊的影響。

兩黨《資訊法案》(INFORM Act)生效後，零售業獲得一些遏制線上銷售被盜和仿冒商品的戰鬥資源。新法律要求線上市場收集、驗證和披露大批量產品的第三方賣家資訊，包括銀行帳戶、稅號和聯繫資訊，使仿冒和被盜產品的賣家更難逃脫。

●毒癮的嚴密控制

史勞特表示，在Wichita，許多商店聘請下班的警察來加強安全，但盜竊現象仍然存在，因為在他看來，根本原因同樣難以消除，「這座城市的毒癮變得更加嚴重。」「幾乎每次逮捕嫌疑人時，都會在其身上發現吸毒用具。如果找不到反而會讓人感到震驚。」

芬太尼成癮是堪薩斯州一個特別緊迫的問題。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據，2021年堪薩斯州的藥物過量死亡百分比增幅位居全美第二，其中大多數過量死亡涉及芬太尼，芬太尼是一種強效合成鴉片類藥物，其效力比嗎啡或海洛因強50至100倍。

根據數據，2015年至2020年，Sedgwick郡居民因毒品死亡增加了91%。

Sedgwick郡地方檢察官貝內特(Marc Bennett)表示，毒品危機是那些渴望滿足毒癮的個人轉向犯罪的原因之一，其中包括被犯罪集團招募，進行大規模組織性零售犯罪活動。組織性零售犯罪為犯罪分子提供了一種純利潤的商業模式，「沒有管理費用、租金和產品成本。全部都是獲利說。」

他說：「Wichita及其周邊地區也有一些弱勢群體無家可歸或患有精神疾病。」「當人們迫切希望有所依託時，這些犯罪集團就趁虛而入了。」

州檢察長柯巴赫指出，他最近與Walgreens一名員工談話，這名員工表示，她對小偷反覆襲擊她的商店感到不安，「她跟蹤並試圖阻止他們，但這違反公司政策，但她又不想讓商店或社區遭到污名化。」

他6月在眾議院司法委員會就「組織性零售犯罪和對公共安全的威脅」舉行的聽證會上作證指出，「當人們想到美國組織性零售犯罪激增時，可能不會直觀地想到堪薩斯州。」「但堪薩斯州尤其具有代表性，原因有兩個：堪薩斯州是受災最嚴重的州之一，而我們正在嘗試其他州尚未嘗試過的解決方案。」

柯巴赫在證詞中表示，堪薩斯州組織性零售犯罪激增的主要原因之一是許多案件沒有受到起訴，「大多數郡都缺乏檢察官。」

他作證說，另一個挑戰是連環竊賊「幾乎總是竊取略低於重罪盜竊水平的金額」。「在堪薩斯州，他們只偷大約900元的東西，以低於1000元的門檻。」

但堪薩斯州7月1日生效的新法律將賦予州檢察長更大的權力來起訴組織性零售盜竊集團。他表示，該法律將使堪薩斯州成為美國第一個在兩個以上郡發生犯罪行為的所有案件中賦予州檢察長辦公室主動起訴權的州。

他在證詞中解釋說：「這使我的檢察官能夠利用州資源起訴郡或地區檢察官沒有能力處理的案件。」「我們越容忍這種形式的犯罪，它就越會降低我們的文化。」「這不是我們想要生活的社會。