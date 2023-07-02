中國多家銀行 調降美元存款利率

中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

繼商業銀行接連調降人民幣存款利率 後，中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率，1年期美元儲蓄 存款利率（5萬美元以下）降至2.8%，略高於人民幣存款利率的2%。

一財網報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，在當前美國聯準會持續升息預期有所降溫的情況下，主要銀行適當下調境內美元存款利率，有利於維護境內美元存款市場競爭秩序，緩解境內美元存貸款利率「倒掛」等問題，境內美元存款利率的適當降低，也與人民幣存款利率下降具有一定的協同性，有利於降低境內企業居民的美元存款需求，對於保持人民幣匯率 在合理均衡水平上的基本穩定具有積極意義。

溫彬說，目前境內主要銀行的1年期美元儲蓄存款利率（5萬美元以下）最高不超過2.8%，而1年期人民幣存款平均利率約為2%，利差在0.8個百分點左右。根據市場機構預期均值，2024年第2季人民幣對美元匯率可能升值至6.8元，較目前水平升值約6.5%。按此預期測算，如果現在換匯購買美元存入銀行，綜合計算一年後的存款收益和匯率升值影響後，實際將損失約5.7個百分點。

中信證券首席經濟學家明明分析，當前美元兌人民幣匯率處於歷史相對高位，主要受到美元指數階段性走升等因素影響，儘管美國一年期存款利息處在高位，但一年之後匯率波動或抵消由於存款息差帶來的收益。因此，儲戶博取美元存款高收益的策略可能並不適宜，儲戶應該樹立風險中性的理念，根據自身需求合理管理美元頭寸。