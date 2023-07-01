美股上半年看後視鏡所以樂觀 下半年往前看較可怕？

美國股市上半年漲勢凌厲，史坦普500指數大漲16%，科技股為主的那斯達克綜合指數同時期漲32%。但分析師認為，華爾街這麼樂觀，是因為看的是「後視鏡」呈現的經濟景象。圖／美聯社

彭博資訊報導，上半年美國股市漲勢凌厲，史坦普500指數大漲16%，科技股為主的那斯達克綜合指數同時期漲幅更二倍於此數。但華爾街 分析師認為，市場之所以這麼樂觀，因為看的是「後視鏡」呈現的經濟景象；下半年該往前看了，投資操作或許保守為宜。

上半年華爾街挺過一陣又一陣好壞參半的震撼：大型科技股漲勢一馬當先、人工智慧（AI）狂熱、美債殖利率 暴增、區域銀行倒閉、通膨揮之不去、聯準會（Fed）利率盤旋而上、油價 回落，以及從中國間諜氣球到俄羅斯傭兵團叛變的地緣政治意外事件。最令人慶幸的是，人人預料中的經濟衰退卻彷彿像「等待果陀」般，久候不至。

行至年中，彭博受訪分析師對下半年的看法分歧。但在經歷令人目眩神迷的上半年後，下半年有個主題很明確：從Fed以降，人人都宣稱「視數據而定」，但根據過去的資訊去押注未來，總是不太對勁。

法國興業銀行（Societe Generale）分析師Subadra Rajappa認為，美國經濟衰退在劫難逃，但可能到2024上半年才會降臨。她說：「我們現在的樂觀，許多是基於回頭看，而不是向前看。」

Rajappa說：「我們此刻檢視的許多數據，像是第1季國內生產毛額（GDP）第二次修正值，就是回頭看。所以，我們得瞧瞧前瞻指標，況且，萬一Fed日後提高利率0.5個百分點甚至更多，那麼我認為，你會看到升息對廣泛的經濟產生更大的打擊。」

匯豐（HSBC）分析師Max Kettner認為，經濟如「金髮女郎」（不冷不熱）式的情況勢必有所轉變，只是就眼前而言，美國經濟仍然穩固。因此，他懷疑，在第3季開始時調整看法，真有必要嗎？畢竟經濟還不錯，企業獲利也良好。他說：「我真的認為，喊出衰退仍會是誤判。風險是，情況會持續大幅優於預期，何況短期利率會再次經歷一番重新估價。」他表示，此刻實在看不出「盈餘有很大的意外下修空間」。

Pantheon Macroeconomics分析師Ian Shepherdson則表示，整體來看，他不認為此刻美國經濟「持久力強」。他指出，那有助於馴服通膨。最新經濟報告顯示美國通膨降溫、支出停滯，佐證他的觀點有理。

富國銀行分析師Tracie McMillion表示，進入第3季，他已轉攻為守：從上半年「加碼」科技股轉為「減碼」。他說：「我們們減碼科技股，認為那個資產類別或許超買了些，所以獲利了結一些。我們仍維持守勢，並且認為年底前會見到盈餘衰退已經開始。」