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Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

疑天氣太熱受不了 鱷魚穿過狗門溜進民宅納涼

蘋果創3兆美元市值後 股價浮現過熱訊號 短期可能回檔

編譯陳律安／綜合外電
彭博資訊認為，蘋果股價可能在近期回檔。路透
彭博資訊認為，蘋果股價可能在近期回檔。路透

蘋果公司已成為舉世第一家市值衝上3兆美元的企業，今年來股價大漲49%並創下新高，然而至少有一項指標顯示，蘋果的股價近期可能回檔。

蘋果的市值今年迄今勁增近1兆美元，但根據彭博資訊彙編的數據，在近期這波兇猛的漲勢過後，蘋果的股價已比分析師的平均目標價高近3%。

這種情況對蘋果來說並不常見，最近一次發生在18個多月以前、也恰好是蘋果試圖突破市值3兆美元關卡之際，當時蘋果在盤中創下這一紀錄，但收盤時未能保持，此後股價便在通膨高漲、聯準會（Fed）持續升息的情況下一路下跌。

儘管花旗集團本周喊出看多蘋果，預估股價可能再漲30%，但相較於其他市值龐大的企業，蘋果較不受分析師青睞。彭博追蹤的金融機構中，只有68%建議買進蘋果，但微軟、字母、亞馬遜受到推薦的比率至少達85%。此外，蘋果獲得的投資建議評級（即買進、持有或賣出評級），也降到近2020年11月來最低水準。

這主要反映出蘋果估值過高的疑慮。雖然從資產負債表、及獲利與營收的穩定性來看，蘋果仍相當優質，但該公司以未來12個月獲利預估的本益比則為30.2倍，高於長期均值，也比那斯達克100指數高。

另外，若觀察14天的相對強弱指標，蘋果超買的程度也攀抵2021年12月來最高水準。

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