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Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

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Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

編譯洪啟原／綜合外電
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，由於美國金融情勢處於十多年來最緊俏的情勢，金融業正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的影響。

Fed經濟學家在報告中表示，根據他們工作中的最新發現，「金融情勢預料使未來一年的國內生產毛額（GDP）成長減損約0.75個百分點」。

他們也在在報告中創建一項名為「金融情勢脈動對成長」（FCI-G）的新研究指數，以衡量多項金融因素對整體經濟活動的影響。他們發現，該指數正攀抵2008年爆發全球金融危以來最緊俏的程度。

經濟學家表示，自2021年底來，股價下跌、利率急升（包括影響房貸的利率）及美元升值，造成金融環境緊縮。報告並指出，在去年下半年，未來成長的最大阻力來自長、短期利率和美元，「但房市和股市在疫情期間飆升的價值，將持續帶動GDP成長」。

經濟學家也說，他們建構的指數大致符合「Fed內部經濟模型通常將關鍵金融變因與經濟活動連結在一起的方式」。他們還說，與其他金融情勢指數（FCI）相比，FCI-G能更有效追蹤金融變因過去變化產生的影響。

由於貨幣政策的變化常透過金融情勢影響經濟，因此金融情勢已成為Fed密切觀察的重點。Fed在過去一年大舉升息，設法引導通膨降溫，並試圖進一步收緊金融情勢，以使經濟活動放緩。

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