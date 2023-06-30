那指半年飆32% 40年最佳走勢

許多大型科技股上漲，其中蘋果上漲2.31%，收盤市值突破3兆元。

美股收漲，受惠於繼續強勁上漲的科技股，為今年強勁開局奠定了基礎，也是那斯達克綜合指數自1983年以來表現最好的上半年。

道瓊工業平均指數上漲285.18點或0.84%收3萬4407.6點。史坦普500指數上漲53.94點或1.23%收4450.38點；那指上漲196.59點或1.45%收1萬3787.92點。

大型科技股漲勢是2023年漲幅的主要貢獻者。其中人工智慧(AI)晶片 製造商龍頭輝達股價上漲3.63%，今年來漲幅超過189%。Netflix上漲 2.86%，Meta Platforms、微軟和亞馬遜分別上漲1.94%、1.64%和1.92%。蘋果上漲2.31%，收盤市值突破3兆元。

此外，Nike逆市走低。該服裝巨頭上季獲利低於預期，股價下跌2.65%。

30日對投資 人來說是關鍵的一天，為本月、第2季和上半年畫上句點。過去6個月，隨著AI風潮和結束Fed利率行動的希望，主要科技公司股價大漲，在2022年遭受重創的成長股全面捲土重來。

雖然漲幅強勁，但部分華爾街 人士預計下半年會出現波動，受惠股市上漲的投資人可能會獲利了結。富國銀行證券(Wells Fargo Securities)股票策略師韓安娜(Anna Han)表示，再加上技術面的變化，可能會導致橫盤走勢，或史指小幅回調。

她表示：「技術面顯示，這場由超級股主導的漲勢已經漲過頭了。」「它已經觸及超買水平，現在是暫時休息的時候了。」

史指6月上漲5.46%，創10月以來的最佳單月表現；那指上漲5.24%。這兩個指數都連續第4個月上漲。道指上漲4.07%，為11月以來的最佳單月表現。

史指第2季上漲8.4%，連續第3季上漲，並創2021年第4季以來最大單季漲幅。那指上揚13%，連續兩季上漲。道指上漲3.5%，連漲3季。

史指上半年上漲16.38%，為2019年以來最佳上半年走勢。那指飆升32.74%，創1983年以來最佳。道指上半年漲勢溫和，漲幅為3.84%。

在其他方面，華爾街又收到令人鼓舞的通膨數據。備受Fed密切關注的核心個人消費支出(PCE)物價指數5月漲幅低於預期。

Harris Financial Group執行合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「這是對抗通膨的好消息。」「如果你不相信通貨緊縮正在發生，那麼你就沒有注意到。Fed暫停升息是正確的，需要在目前的水平上保持堅定，以防止緊縮過度並導致不必要的衰退，以對抗目前已得到控制的野獸。」

瑞銀認為，由於廣告收入強勁，Meta Platform將繼續攀升。

該公司在最新報告中重申，Facebook母公司是其網路股研究目標的首選。

分析師沃姆斯利(Lloyd Walmsley)表示：「以績效為中心的深刻思維模式繼續存在，對品牌的要求很高，在這個宏觀環境中，品牌更『好』。」 他還指出該公司的Reels部門「廣告業務空間不斷擴大」。

史指所有主要類股都在6月以上漲結束，但這些漲幅未能幫助金融、公用事業、醫療保健和能源類股收復上半年的損失。

金融類股今年來下跌1.2%，本季和當月分別成長5.1%和6.8%。公用事業類股上半年下跌7.1%，本季下跌3.2%，但6月上漲1.5%。

其他上半年下跌的類股包括醫療保健和能源，分別下跌2.2%和6.9%。

在晶片製造商和部分科技巨頭推動下，資訊科技類股創下史上最佳上半年表現，漲幅達42%。本季上漲16.9%，6月上漲6.5%。

非必需消費品和通訊服務類股也強勁收尾，今年來分別成長32.5%和35.8%。非必需消費品6月上漲12.1%，在各類股中漲幅最大。