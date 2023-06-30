台灣去年接單、國內生產占比創高 專家分析供應鏈移轉2主因

美中貿易戰帶動供應鏈 移轉，加上近年半導體出口暢旺，台灣111年外銷訂單國內生產比率提高至50.1%，專家表示，台廠生產基地主要轉往越南 等東南亞國家，台廠也遵循蘋果「中國+1」策略，持續多元布局，但須克服資源和人力等挑戰。

台經濟部今天發布「外銷訂單海外生產實況調查」指出，台灣111年外銷訂單、國內生產比率提高至50.1%，創下100年有調查以來新高。中國及香港生產占比39.2%，為有調查以來首次跌破40%；東協生產占比為4.6%，首次超越歐美地區的3.9%。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈今天接受電訪表示，台灣國內生產占比增加主因除了國際需求增加，進而拉升半導體出口，2018年美中貿易戰後，受惠供應鏈移轉效應，台灣近年對美國出口也快速增加。

至於中國及香港生產占比降低，徐遵慈表示，去年遭遇疫情期間嚴格的封城和非經濟因素考量，加上中國生產的貨品出口到美國的難度提高，台商降低在中國產能，或轉型為內需市場導向的服務業和房地產，以出口導向的製造業占比因而降低。

中央大學台經中心執行長吳大任告訴中央社記者，美中貿易戰後，美國對中國產品課徵較高關稅，雖中港生產占比持續下降，但仍具一定重要性，出口數據顯示，中國單月出口金額約3000億美元，台灣為300多億美元，顯見中國仍為全球供應鏈重要一環。

吳大任表示，短中期而言，廠商要放棄在中國生產有難度，關鍵仍在美中關係，若美中對抗得以緩解，仍有許多台商願意留在中國生產，因台商長期已在中國建立生產效率和體系，而中國龐大的消費市場也不容忽視。

另一方面，台灣近年積極推動新南向政策，徐遵慈表示，美中貿易戰之前，台廠前往東協國家投資 主要集中在越南和新加坡，近年台灣廠商除將產線從中國移到東南亞，從台灣新增加的投資也快速增加，較大筆的投資案包含鴻海在泰國投資電動車、聯電在新加坡布局半導體產業等。

台廠國際布局除選擇東協國家，徐遵慈表示，配合美國近岸外包政策和補貼電動車的降低通膨法案，墨西哥具鄰近美國的地理位置優勢，以及透過美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），出口到美國可享有零關稅待遇，使墨西哥近年來成為生產基地移轉的熱門國家。

不過，徐遵慈提醒，台廠調整生產基地的同時，也須考量當地勞工和環境條件是否能負荷製造業生產，避免供應鏈過度集中造成缺工風險；而在通膨壓力籠罩下，歐美需求轉弱，今年在越南的台商反應出現「懸崖式」掉單狀況，台商現在也面臨限電等危機。

吳大任表示，廠商在供應鏈移轉面臨語言差異、人力成本和供應鏈配合等挑戰，到其他國家建立生產體系須考量上下游廠商，並非短時間可以達成；囿於美中對抗的現狀，台廠也面臨兩難，但原則上遵循蘋果「中國+1」的投資策略，移轉至越南、印尼等東南亞國家生產為趨勢。