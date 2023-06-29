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跌怕了？亞洲這3國當局出招 支撐本幣匯率

編譯廖玉玲／綜合外電
今年來日圓兌美元已貶值逾9%，馬元約貶6%，人民幣也跌了將近5% ，今年來表現在亞洲匯市吊車尾。(路透)
今年來日圓兌美元已貶值逾9%，馬元約貶6%，人民幣也跌了將近5% ，今年來表現在亞洲匯市吊車尾。(路透)

CNBC報導，日本財政官員本周來不斷出言警告，日圓已經「過度」貶值；周二較晚時，馬來西亞官員也對馬元的走勢發出了類似的說法；中國大陸本周來三度將人民幣每日定價定在高於市場預期的水準，希望有助支撐人民幣匯價。

日圓

日圓、人民幣和美元等世界主要貨幣的走勢不同，主要反映的是各國利率和貨幣政策周期大相徑庭。今年來日圓兌美元已貶值逾9%，馬元約貶6%，人民幣也跌了將近5%。這三種貨幣都在測試去年10和11月以來的低點水準，也是今年來亞洲表現最疲弱的三種貨幣。

澳洲聯邦銀行經濟學家兼貨幣策略師Carol Kong表示，日本財務省干預匯市的風險已經提高，如果美元對日圓繼續升值，當局或許會進場買日圓。

然而，她認為財務省進場與否的重點，在於日圓貶值的速度，而非價位，「可能干預外匯市場，會加劇日圓的波動。」

路透28日報導，日本財務省負責貨幣事務的官員神田真人表示，正非常急切地密切觀察匯率走勢，「如果變得太超過，我們就會有適當的回應。」他27日也說過同樣的話。

財務大臣鈴木俊一27日表示，日圓的跌勢「急促且是單邊」。路透報導，這或許代表如果跌勢過了頭，當局就會採取適當的行動。

星展銀行資深外匯策略師Philip Wee在28日的報告中預估，如果日圓兌美元跌到145～150，日本當局出手干預的風險就很高。

回顧去年，日本財務省分別於9月22日、10月21日和10月24日三天，總計投入約680億美元支撐日圓匯價，當時日圓兌美元一度跌破150關卡，是1990年來最低水準。

人民幣

中國人民銀行本周來的四天中，有三天都讓人民幣中間價超出預期，等於為其可容忍的貶值程度劃出底線。

人民幣兌美元中間價周四（29日）報7.2208元，較市場預測均值偏強311個點，幅度創下11月初來的最大。在岸人民幣當天在7.244元的八個月低點附近遊走。

摩根大通的經濟學家在28日的研究報告中寫道，根據過去的實證經驗，央行的阻貶措施充其量只能減慢匯市走勢的動能，不太能改變整體趨勢，對經濟成長悲觀以及利差不斷擴大是人民幣貶值的兩大核心因素，人民幣要轉強就得讓這兩股逆風先行退散。

馬元

馬來西亞央行則於27日晚間表示，「馬元近來貶值的程度，並不是在反映馬來西亞的經濟基本面」。

馬來西亞央行助理總裁Adnan Zaylani在聲明中表示，「央行將干預外匯市場，以阻止匯率波動太劇烈。」

他也說，馬元的價值仍交由市場決定，但央行預期政府推出的刺激經濟措施，將有助於馬元更如實地反映出國家的基本面。

大馬央行表示，美國聯準會的利率政策一旦更明確，加上中國大陸的刺激措施帶來的正面訊號，或許能對馬元與整個亞洲匯市帶來支撐。

高盛經濟學家在28日給客戶的報告中指出，馬來西亞廣泛的國際收支（BoP）不斷惡化，是馬元走軟的主要因素。直接對外投資大增、投資所得和債券外流，導致大馬國際收支惡化。

不過他們也預測，無論如何，大馬央行只會設法降低波動性，不至於試圖改變馬元兌美元的大方向。

央行 貨幣 日本

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