我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

美上周初領失業金人數銳減 Q1 GDP成長率終值再獲上修

編譯易起宇／綜合外電
美國上周初領失業金人數意外銳減，顯示勞動市場持續強勁。 歐新社
美國上周初領失業金人數意外銳減，顯示勞動市場持續強勁。 歐新社

美國上周初領失業救濟金人數意外銳減，下滑幅度達到近兩年來最大，而上季經濟表現再度上修，凸顯出美國經濟強韌依舊，未如各界一般擔心的瀕臨萎縮。

勞工部29日表示，截至24日止的上周，首度請領失業金人數為23.9萬人，比前一周減少2.6萬人，減幅是2021年10月來最大，且請領人數遠低於路透預測的26.5萬人。截至17日止的連續請領失業救濟金人數則下滑至170萬人。

雖然過去三周的初領失業金人數已上升至2021年10月以來最高水準，但上周的請領人數又再度遠低於28萬人，這是部分經濟學家認為暗示就業成長大幅減緩的門檻。今年來美國就業成長強勁，平均每月增加31.4萬個工作。

就業成長主要受到服務業帶動，包括過去兩年苦尋不著工人的休閒與飯店業，現在仍在努力補足員額；醫療保健和教育業也在疫情期間經歷員工加速退休。

不過，勞動市場的強勁也透過加速消費支出，有助提振美國上季的經濟成長，抵銷了企業在庫存投資步伐上的大幅放緩。

商務部同日發布的另一份數據顯示，美國第1季國內生產毛額（GDP）成長率再度上修，達到2%，遠高先前公布的修正值1.3%和初值1.1%，也高於經濟學家預估的1.4%，這主要是反映出口和消費支出的上修。

消費支出是美國經濟成長的主要引擎，經修正後上季消費支出年成長率為4.2%，增幅達到近兩年來最高。

就業 失業金 勞工部

上一則

記錄自然世界超過百年 《國家地理》雜誌解僱最後一批特約撰稿人

下一則

跌怕了？亞洲這3國當局出招 支撐本幣匯率

延伸閱讀

體操天后拜爾絲 回歸美國經典賽 準備東山再起

體操天后拜爾絲 回歸美國經典賽 準備東山再起
美國重返案 聯合國教科文組織即將表決

美國重返案 聯合國教科文組織即將表決
布林肯稱美將繼續做中方不喜歡的事 中國外交部表達不滿

布林肯稱美將繼續做中方不喜歡的事 中國外交部表達不滿
關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
Fed主席鮑爾。(歐新社)

鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

2023-06-22 16:00
那斯達克綜合指數暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。路透

科技巨頭回跌 那指跌逾1%

2023-06-26 16:55

超人氣

更多 >
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」
男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了