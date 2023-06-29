美上周初領失業金人數銳減 Q1 GDP成長率終值再獲上修

美國上周初領失業金人數意外銳減，顯示勞動市場持續強勁。 歐新社

美國上周初領失業救濟金人數意外銳減，下滑幅度達到近兩年來最大，而上季經濟表現再度上修，凸顯出美國經濟強韌依舊，未如各界一般擔心的瀕臨萎縮。

勞工部 29日表示，截至24日止的上周，首度請領失業金 人數為23.9萬人，比前一周減少2.6萬人，減幅是2021年10月來最大，且請領人數遠低於路透預測的26.5萬人。截至17日止的連續請領失業救濟金人數則下滑至170萬人。

雖然過去三周的初領失業金人數已上升至2021年10月以來最高水準，但上周的請領人數又再度遠低於28萬人，這是部分經濟學家認為暗示就業 成長大幅減緩的門檻。今年來美國就業成長強勁，平均每月增加31.4萬個工作。

就業成長主要受到服務業帶動，包括過去兩年苦尋不著工人的休閒與飯店業，現在仍在努力補足員額；醫療保健和教育業也在疫情期間經歷員工加速退休。

不過，勞動市場的強勁也透過加速消費支出，有助提振美國上季的經濟成長，抵銷了企業在庫存投資步伐上的大幅放緩。

商務部同日發布的另一份數據顯示，美國第1季國內生產毛額（GDP）成長率再度上修，達到2%，遠高先前公布的修正值1.3%和初值1.1%，也高於經濟學家預估的1.4%，這主要是反映出口和消費支出的上修。

消費支出是美國經濟成長的主要引擎，經修正後上季消費支出年成長率為4.2%，增幅達到近兩年來最高。