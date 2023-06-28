油價勁揚逾2% 因美原油庫存大減 金價跌至近4個月最低

(路透)

國際油價 周三（28日）大漲逾2%，因報告顯示美國原油庫存創兩個月來最大降幅，且降幅大於市場預期，蓋過了進一步升息 可能減緩經濟成長並導致全球石油需求減少的擔憂；金價周三觸及近四個月來最低，因聯準會 主席鮑爾重申鷹派立場，市場押注利率長時間維持高點。

油價大漲逾2%

布蘭特原油8月期貨上漲1.77美元，漲幅2.5%，結算價報每桶74.03美元；西德州原油8月期貨上漲1.86美元，漲幅2.8%，結算價報每桶69.56美元。

西德州原油創6月21日以來最高收盤價，布蘭特原油創6月26日以來最高收盤價。

美國能源資訊局（EIA）表示，截至6月23日當周，原油庫存驟降960萬桶，路透訪查分析師預測的降幅為180萬桶，去年同期的降幅為280萬桶。上周庫存降幅也大於2018-2022年五年內的平均降幅。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「整體來說，非常強勁的數據，與那些一直說市場供應過剩的人的觀點相悖。這份報告可能為（油價）帶來底部支撐。」

Tortoise的投資組合經理Matt Sallee表示：「儘管實物市場趨緊，但市場情緒此前壓低了油價」，「本周，我們得到了市場對實物庫存的合理反應。投資者可能正清醒過來，意識到原油市場相當緊俏。」

但投資人仍持謹慎態度，擔憂升息可能減緩經濟成長並減少石油需求。Phil Flynn說：「如果有人要給多頭潑冷水，那就是聯準會主席鮑爾。」

金價觸及近四個月來最低

現貨黃金價格28日收盤下跌0.33%，至每英兩1,907.32美元，此前觸及3月中以來最低；美國黃金期貨收低0.1%，結算價報每英兩1,922.20美元。

鮑爾在周三的發言中重申，大多數聯準會官員仍認為今年會再升息兩次，未排除在下次會議上採取進一步升息行動的可能性。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「儘管市場預期聯準會7月升息的可能性很大，但與黃金更相關的因素是，市場同時也在降低對未來一年可能降息次數的預期。」

白銀下跌0.3%，至每英兩22.81美元；白金下挫1.4%，報912.20美元，稍早觸及八個月最低；鈀金急挫3.7%，觸及1,248.06美元的四年半以來最低。