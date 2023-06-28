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蘋果股價連2天創新高 市值再度挑戰3兆美元大關

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果股價連兩天創新高，市值再度挑戰3兆美元大關。(路透)
蘋果股價連兩天創新高，市值再度挑戰3兆美元大關。(路透)

蘋果股價周三（28日）連續第二天創收盤新高，歷經一年半後，市值再度挑戰3兆美元大關。

蘋果股價28日收盤上漲0.6%，報每股189.25美元。根據路孚特數據，蘋果公司市值達到2.98兆美元。

若以收盤價計算，蘋果公司的股票市值從未超過3兆美元。在2022年1月3日，蘋果市值在盤中曾短暫突破3兆美元，但之後收盤時略低於這一水準。

這家全球市值最高企業這一波大漲，是跟隨多家重量級科技企業今年來的強勢反彈，因投資人押注聯準會升息周期接近尾聲，而且對人工智慧（AI）的潛力持樂觀看法。

Globalt Investments高級投資組合經理馬汀（Thomas Martin）表示：「實際上沒有任何新的資訊從基本面支撐股價走勢。你知道的，剩下的就是市場本身了。」

蘋果股價今年來已大漲46%，至於繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）則上漲185%，成為第一家市值突破1兆美元的晶片股。臉書母公司Meta Platforms今年來上漲逾一倍，微軟則上漲40%。

蘋果在6月5日發表昂貴的擴增實境頭戴裝置Vision Pro，此前於5月公布的財報顯示營收和獲利下滑，但仍優於分析師預期。由於蘋果長期來實施穩定的庫藏股計畫，使得投資人認為，在全球經濟不確定性環伺之際，蘋果是一項安全的投資。

蘋果近期漲幅超越分析師對該公司未來獲利的預估。根據路孚特數據，蘋果目前預估本益比約29倍，是2022年2月以來最高。

投資 晶片 輝達

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