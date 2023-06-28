美元走升 Fed主席：仍有可能繼續升息

美元兌日圓一度逼近關鍵心理關口145。（路透）

美元周三走升，聯準會（Fed）主席鮑爾 再次強調，儘管本月暫停升息 ，但仍有可能會繼續升息。

鮑爾、歐洲央行 總裁拉加德、日本央行總裁植田和男和英國央行總裁貝利出席在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行論壇之際，美元兌主要貨幣全面走強。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.4%至102.905。歐元兌美元貶值0.3%，至1.0923。英鎊紐約盤尾報1.2647美元，貶值0.8%。

日圓繼續走低，美元兌日圓升值0.2%至144.31，稍早一度升至144.62，逼近關鍵心理關口145。

植田和男說：「雖然整體通膨約3%，遠高於2%的通膨目標，但我們認為基本通膨率仍略低於2%。」日本央行明顯與其他央行政策路徑不同。

Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar稱：「沒有什麼大的變化。對我來說，他們都跟最近政策會議上說的差不多。」

Bregar說：「對我來說，唯一值得注意的是植田和男並未表現出要阻撓日圓疲軟，所以如果他的立場是其他七國集團(G7)國家的政策是日圓疲軟的更主要因素，他現在確實在給日圓的進一步疲軟打開大門。」