消化鮑爾談話 史指走勢持平

Fed主席鮑爾。（路透）

隨著交易員消化Fed主席鮑爾 對未來貨幣政策步伐的最新評論，史坦普500指數幾乎沒有變化。

道瓊工業平均指數下跌74.08點或0.22%至3萬3852.66點。史指下跌1.55點或0.04%至4376.86點。那斯達克綜合指數上漲36.08點或0.27%至1萬3591.75點。

鮑爾表示，隨著Fed繼續對抗通膨，更多限制性政策仍將出台，包括可能在連續會議上升息。鮑爾在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行 中央銀行論壇上，與英國央行行長貝利、歐洲央行行長拉加德和日本央行行長植田和男在小組會議上發表講話。

Bokeh Capital Partners策略師佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「我們都在消化四大央行行長的評論。」「感覺市場確實希望走高，但整體而言，『我們需要在更長時間內保持更高的利率』的訊息在某種程度上壓制了今天的升幅。」

《華爾街日報》報導美國正在考慮對中國實施新的出口限制，晶片股聞訊下跌。人工智慧(AI)龍頭輝達下跌1.81%，iShares半導體ETF也下跌。

即使如此，那指仍逆勢上漲，連續第二天收高。谷歌母公司Alphabet上漲1.56%，特斯拉上漲2.41%。 Netflix上漲3.06%。

投資 人正準備迎來那指40年來最佳上半年走勢，他們對AI的樂觀情緒極大地提振了少數大型科技股。史指和那指今年分別上漲約14%和30%。

投資人情報公司(II)最新的每周調查顯示，看漲的金融通訊作者數量不斷減少，而相信美股將遭受短期調整的人數不斷增加，「為6月初反彈創造了條件」，「作為逆向投資者，我們注意到市場很少達到預期。」

看漲者的比率從前一周的19個月高點54.3%降至當周的50%。贊成股價調整或短期回調的人數從前周的25.7%擴大到31.4%。受訪者中看空者比率再次下降至18.6%，再度創下2022年1月股市創下歷史新高以來最低水平，低於上周的20%。

II表示，「牛熊價差」從上周的34.3點收窄至31.4點，為2021年11月以來最大差距。30點以上的差異「是風險上升的第一個跡象」。

巴克萊首次對芝商所(CME)給予加碼評級，目標價為每股215元，這意味著較27日收盤價上漲20%。CME收漲2.34%。

分析師布迪許(Benjamin Budish)寫道，「我們認為可能有很多有利因素，例如新產品的持續增加、客戶對沖的需求增加，像是地區銀行可能越來越需要採用CME利率期貨產品，此外金屬市場比率的增加以及持續採用被動投資也是原因，特別是受惠於史指。」

高盛首席全球股票策略師奧本海默(Peter Oppenheimer)認為，從現在開始，全球風險資產將受到限制，因為利率到明年年中仍將保持在高水平，「當然，近幾個月來股市大漲。這在很大程度上反映出對避免衰退和通膨已見頂的信心不斷加強。」

他表示，這在一定程度上可以歸因於今年稍早時出現的一些風險緩解，例如美國預算之爭和銀行問題。

奧本海默解釋：「即使如此，這次上漲是由少數幾家公司推動的。」「企業的平均水平相對持平，這種情況可能會在股市持續一段時間。」

公用事業股落後大盤，公用事業特選產業SPDR基金(XLU)下跌1.48%。

對於通常只會出現小幅波動的產業基金來說，這是一個異常大的變動。根據FactSet數據，自5月初以來，XLU只有3天漲跌幅超過1.5%。

Entergy和AES Corp.是表現最差的兩支公用事業股，都下跌逾3%。

德意志銀行表示，在最近被拋售後，百威英博正處於「具吸引力的切入點」。百威英博在美上市的股票本季下跌約15%，而史指則上漲超過6%。不過，德意志銀行的柯利特(Mitch Collett)對百威啤酒背後的這家釀酒公司給予買進評級。