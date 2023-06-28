美股表面平靜 水下暗流湧動

美股多項訊號都顯示市場動盪正在醞釀中。路透

美國股市表面上平靜無波，上半年史坦普500 指數上揚約13%，VIX恐慌指數降到14上下，為2020年2月來最低點。但交易商卻點出多項訊號都顯示市場動盪正在醞釀中，包括選擇權市場的部分情況，以及一些個股的劇烈波動，。

在人工智慧（AI）題材發酵之下，大型科技股價全面飆漲。道瓊市場數據公司的資料顯示，史坦普500指數資訊科技類股今年來的總市值激增逾10美元，占大盤史坦普500指數總市值增額將近一半。

選擇權投資 人不僅看多科技股，也押寶小型股，使6月平均每日買權換手量創新高；就算大盤未出現大跌，單單是因為投資人步調高度一致，就可能引發股市動盪。

投資人看好股市，主因經濟表現強韌，有助於掃除去年來對衰退的憂慮，帶動各大指數從3月開始回升；投資人現在已不擔憂通膨及其他經濟數據，轉而聚焦於個別公司展望。像去年每月的通膨數據都備受市場關注，但近月對行情的影響已經減弱。

截至目前為止，史坦普500指數已經3個多月未曾出現3%以上的回檔波段，是二戰以來最長的時期。史坦普指數從3月底以來，平均每周的漲跌幅度都小於1%，而去年平均每周上漲或下跌幅度為2.6%。

股市與選擇權市場的技術性動能，也使動盪幅度縮小。過去三個月史坦普500指數個股與各類股漲、跌的相關係數，降到新低，顯示個股與類股的走向極不相同，從而使大盤的波動幅度縮小。但如果個股與類股出現同向走勢，則震幅將會擴大。

另外，聯準會（Fed）大幅升息雖迄未對經濟造成重大影響，但一些分析師表示緊縮政策對經濟與股市的壓力還未充分展現。目前實質利率 回到零上下，還不足以強力約束經濟活動。

如果Fed進一步升息，加上通膨率繼續回降，則實質利率將明顯上升，貨幣政策也將由寬鬆轉為緊縮，最終可能打破回升走勢，並使投資人對總體數據更為敏感，而這正是造成去年空頭市場的主因。