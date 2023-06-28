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美科技製造業帶頭 創建築活動榮景 已開發國家中僅見

編譯季晶晶／綜合28日電
美國正經歷工廠興建榮景，凸顯隨著拜登政府投入大量資金刺激國內製造業，與其他已開發經濟體出現差距。(美聯社)
美國正經歷工廠興建榮景，凸顯隨著拜登政府投入大量資金刺激國內製造業，與其他已開發經濟體出現差距。(美聯社)

財政部表示，美國正經歷其他已開發國家沒有的工廠興建榮景，凸顯隨著拜登政府投入大量資金刺激國內製造業，美國與其他經濟體出現差距。

美國製造業的建築支出在過去一年成長超過一倍，在4月達到年化後近1900億美元。財政部在周二發布的一篇部落格文章裡表示，支出飆升主要受到電子業的驅動，2022年初以來，該行業的工廠興建幾乎增加三倍之多。

財政部官員Eric Van Nostrand、Tara Sinclair和Samarth Gupta撰寫該文說：「美國製造業建築的榮景真真切切：由政府政策聚焦帶動、科技製造業主導。這種成長似乎為美國所獨有」，而且沒有犧牲其他類型的建築活動。

他們三人表示，去年簽署的「晶片與科學法案」向本土晶片製造提供補貼和稅務優惠，在建築活動飆升方面發揮「關鍵作用」，升勢始於立法通過前的幾個月。其中以製造業建築活動的增幅最大，其他類型的非住宅建築活動也有增長，主要受惠於2021年11月「基礎設施投資和就業法案」，政府增加對道路、橋樑、公共交通、水利和寬頻等公共基礎設施的投資。

其他已開發經濟體的工業建築活動並未像美國有激增現象，工業重鎮德國和日本的數據與疫情前相比持穩或下行。英國和澳洲去年有「實質成長」，但隨後趨平。

美國祭出激勵措施以提振本土製造業的做法，與部分歐洲和亞洲盟友出現摩擦，它們擔心這些措施可能導致投資流失。一些國家隨後也跟進宣布補貼計畫。

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