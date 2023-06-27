亞洲晶片股上漲 美對中加強AI晶片管制影響或許有限

美國若擴大管制人工智慧晶片出口至中國，輝達A800可能也無法賣給中國。(路透)

亞洲晶片 類股大多上漲，追隨費城 半導體指數大漲之勢，華爾街日報報導說美國考慮擴大管制人工智慧晶片出口至中國，而投資人初步認為影響有限。

日本愛德萬測試漲2.3%，東京威力科創（Tokyo Electron）漲3.5%，台積電（2330）漲0.2%，日月光平盤。

中國AI相關類股則重挫，中證人工智能主題指數一度跌3.3%。 伺服器生產商浪潮信息開盤即跌停。大華股份、光迅科技、新易盛、科大訊飛、三六零和中際旭創跌幅介於4.2-7.4%。

費城半導體周二指數上漲3.6％。不過，受華爾街日報報導影響，輝達 （Nvidia）和超微（AMD）股價盤後雙雙下跌3%，吐口正常交易時段幅度相同的漲勢。

岡三證券策略師大下莉奈認為，日本也可能會跟進，對晶片設備製造股將形成阻力，不過，她也認為，晶片業一直對更嚴格管制的趨勢已有所準備，因此這個消息不算完全意外，業績也不至顯著惡化。

彭博行業研究分析師認為，投資人或許不會太在意此報導，美國對輝達（Nvidia）管制一直都在，也不是第一次。

Mirae Asset 證券分析師 Seo Sang Young指出，輝達A800晶片持續出口中國，如果報導屬實，A800也會無法賣到中國。輝達約有21％營收來自中國。

美國去年實施晶片出口管制，凍結中國用於發展核武器和ChatGPT等人工智能系統的超級計算機的開發。拜登政府去年9月下令輝達停止向中國和香港出口兩款最先進的晶片──A100和最近研發的H100。