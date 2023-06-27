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中國跨境電商巨頭SHEIN 否認秘密申請在美上市

記者葉文義／即時報導
SHEIN被認為是目前全球最大的獨角獸企業之一，估值660億美元左右。如果上市成功，可能成為2023年全球最大規模的IPO之一。路透
SHEIN被認為是目前全球最大的獨角獸企業之一，估值660億美元左右。如果上市成功，可能成為2023年全球最大規模的IPO之一。路透

有消息人士在微博發布消息，指稱中國跨境電商巨頭SHEIN（希音）已經秘密向美國有關方面提交資料，申請在美國上市。對此，SHEIN方面對財聯社表示，該消息不實。

SHEIN被認為是目前全球最大的獨角獸企業之一，估值660億美元左右。如果上市成功，可能成為2023年全球最大規模的IPO之一。

這已經是SHEIN年內第三次被傳赴美IPO。今年5月，外媒稱SHEIN在最新一輪融資中籌集了20億美元，估值為660億美元，該輪融資由紅杉資本、泛大西洋投資和阿布達比主權財富基金穆巴達拉共同主導。

SHEIN在2022年營收約為230億美元，接近歐洲競爭對手H&M和ZARA母公司Inditex的營收水準。此外，2022年SHEIN淨利約為8億美元，並將2023年的收入目標定為增長40％。

消息人士稱，SHEIN已經聘請了美國銀行、高盛和摩根大通負責IPO工作。SHEIN方面對融資消息不予置評。

據上游新聞報導，SHEIN中文名「希音」，是一家國際B2C快時尚電商龍頭。深耕女裝、男裝、童裝以及美妝、寵物用品等多品類拓展，以極致性價比和極快的上新速度為特色，北美及歐洲為其重要市場。

根據胡潤研究院發布的《2022年中全球獨角獸榜》，SHEIN以4000億人民幣位列全球第五大獨角獸企業。

據《金融投資報》消息，近期SHEIN已完成20億美元的新一輪融資，融資完成後，SHEIN的估值約為650億至700億美元之間，低於此前市場預期的1,000億美元。

融資 營收 投資

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