利率升 英房貸大增 數百萬民眾瀕破產

英國央行（BoE）不斷升息，房貸利率跟著一路走高，該國影子財相警告，數百萬民眾瀕臨破產，可能會出現抵押貸款災難。歐新社

英國央行 （BoE）不斷升息 ，房貸利率跟著一路走高，該國影子財相警告，數百萬民眾瀕臨破產，可能會出現抵押貸款 災難。

CNBC報導，英國央行上周升息2碼至5%，升幅高於多數人預期。這是英國央行連續第13度升息，基準利率來到2008年來新高。由於英國許多抵押貸款利率與央行基準利率直接連動，央行持續升息對抗通膨，將影響數百萬名屋主。

獨立智庫英國國家經濟和社會研究所（NIESR）估計，英國央行最近一次的升息將使120萬戶英國家庭（占全英家庭4%）在今年底用光積蓄，理由是升息會拉高房貸的還款金額。NIESR上周表示，合計下來，破產家庭的比率將逼近3成（約780萬戶）。

NIESR經濟學家莫斯利說：「利率升至5%，將把數百萬戶背負房貸的家庭推向破產邊緣，沒有借貸者會期望家庭能承受此種程度的衝擊，政府也不該如此期望。」

反對黨工黨的影子財相里夫斯批評，當局應對抵押貸款危機的做法混亂，工黨不會袖手旁觀數百萬人面臨抵押貸款災難。

英國財相韓特23日表示，已與銀行、抵押貸款借款商、金融行為監管局（FCA）就三項措施達成協議，包括暫時更改抵押貸款條款，並承諾民眾與貸款方討論，不會影響消費者的信用評分。另外，對於可能失去房產者，借貸商也同意強制收回房屋前，會給予12個月的寬限期。

研究中低收入戶議題的決議基金會（Resolution Foundation）指出，當前市場價格顯示，家庭2024年進行再抵押貸款，年度貸款支出平均將增3,000英鎊（3,813美元）。基金會執行長貝爾說：「許多抵押貸款的痛苦將至，多數將在2024年大選前浮現。」