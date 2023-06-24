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怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

編譯湯淑君／綜合外電
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

今年來美國股市每每在眾人唱衰聲中奮力上漲，好不容易本周美股三大指數同步下挫，這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，因為股價還沒漲到「泡沫」程度。

過去一周來，美股史坦普500指數跌1.4%，中斷連五周漲勢；道瓊工業指數周線跌572點，跌幅1.7%；那斯達克綜合指數全周收跌1.4%，連八周漲勢戛然而止。然而，史坦普500指數年初迄今仍漲13%。

巴隆周刊（Barron's）報導，眾所周知，今年美股漲勢主要由七大科技股撐起，包括：蘋果（股票代碼：AAPL）、微軟（MSFT）、Alphabet（GOOGL）、亞馬遜（AZMN）、輝達（NVDA）、特斯拉（TSLA）和臉書母公司Meta Platforms（META）。

自從八周前那指猛烈展開上攻以來，這七大咖市值加權漲幅平均達到25%；若從輝達5月24日公布財報並釋出AI大利多算起，平均漲幅14%。

即使這一周來股價拉回，這七大咖中仍有三大咖周線收漲，並有五大咖（微軟和特斯拉除外）表現強過史坦普500指數。

Fundstrat全球投資組合策略主管Brian Rauscher指出，這些大型科技股不僅有AI題材助攻，還有另一股力量撐盤：年初就昭告天下將大砍成本。這個利多因素如今已反映在華爾街盈餘預測上了：近幾個月來，華爾街分析師對這「七大」的2023和2024盈餘預測，平均來說，已分別上調7%和6%。

至於AI，則是推升「七大」股價的強大順風。Rauscher說：「這是為時6到12個月盈餘估測上修期的開端，如同我們在達康泡沫時期所見的那般嗎？」

Integrated Alpha基金經理人Francisco Bido認為，那種可能性尚未反映在股價上。他舉例說，微軟股價已拉回2021年底的價位，反映的或許是目前的基本面，而不是AI狂熱。他說：「微軟…將受惠於AI潮流，前方還有20%至30%的上漲空間。」

何時得知AI股票膨風成「泡沫」？關注兩大跡象

專家建議緊盯兩大跡象：開始冒出愚蠢的首字母縮寫詞，以及稀奇古怪的估值方法。

那正是達康泡沫登峰造極時出現的怪現象，投資人突然密切注意起「眼球數」和「點閱數」，把實際盈餘和盈餘成長數據拋在一邊。這一回，不妨緊盯何時市場話題紛紛轉向市值的exaflops（每秒浮點運算次數），諸如此類。

Rauscher說：「我們此時還在『害怕錯過』（FOMO）的初期階段：」他指的是投資人唯恐錯失AI投資獲利良機。「如果年底前，看到嶄新的估值方法...某種衡量AI股票估值的新招數，我不會感到訝異。」

沒人能確定AI會成為投資人夢寐以求的一切，但這些科技大咖股即使沒有AI，也會繼續看漲。美國通膨黏性仍強，聯準會（Fed）升息還沒完沒了，但Rauscher認為有理由避免過度加碼銀行股和能源股，因為科技股仍會好端端的。

Rauscher的建議是：「若你無法做多他們（科技股），至少別做空。」

至少在「泡沫」真的脹大前，暫時不建議看衰這些有AI加持的科技股。

AI 指數 投資

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