那指中止連8漲 3月來最差單周

美股收跌，華爾街本周下跌，近幾個月大盤漲勢似乎失去了動力。美聯社

美股收跌，華爾街本周下跌，近幾個月大盤漲勢似乎失去了動力。

道瓊工業平均指數 下跌219.28點或0.65%至3萬3727.43點。史坦普500指數下跌33.56點或0.77%至4348.33點；那斯達克綜合指數下跌138.09點或1.01%至1萬3492.52點。

所有三大股指都中止多周來連漲走勢。史指本周下跌超過1%，結束連續5周上漲。那指也下跌超過1%，結束連續8周上漲，並創下3月以來最差單周表現。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「投資 人無疑再次展現出對美國經濟衰退以及全球經濟衰退的擔憂。」「通貨膨脹水平仍然很高，Fed政策肯定仍然是投資人最關切重點。」

這波跌勢範圍廣泛，超過400支史指個股處於負值區域。資訊科技是跌幅最大類股之一，下跌超過1%。值得注意的是，人工智慧(AI)主要受益者輝達下跌1.9%。

與此同時，在傳出可能因2021年收購金融科技公司GreenSky而面臨巨額減記後，高盛下跌1.52%，給道指帶來壓力。

相較之下，二手車零售商CarMax第1季營收超出預期，股價上漲10.07%。

地區銀行股的反彈似乎已經失敗，因為該產業本周表現嚴重落後大盤。SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 本周下跌9.72%。

B. Riley Wealth Management 首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，隨著投資人消化Fed主席鮑爾(Jerome Powell)的鷹派評論，本周市場稍作喘息「一點也不奇怪」，「在短時間內，那指100指數、那指綜合指數和史指的相對強勢指標(RSI)由超買回到正常範圍內，我認為在穩定性方面我們做得相當不錯。」

他說，「如果下周情況更差不多，我也不會感到驚訝。」

羅素指數年度調整權重在收盤後生效，引起許多大型基金跟進修正指數，例如Vanguard Russell 1000 Growth ETF(VONG。

羅素美國指數產品管理總監吉本(Catherine Yoshimoto)表示，依據帳面估值以及一項未來成長指標和一項前瞻性成長指標來確定股票的價值調整。部分股票部分會出現在成長型指數和價值型指數中，以減少成交量。

她說，「羅素1000指數流通股調整後的市值中，大約35%是純粹的成長型，35%是純粹的價值型。 然後中間的30%同時具有成長型和價值型的特徵。」這些變化依據是4月28日收盤數據。

距離第2季財報季只剩下幾周時間，分析師們正在押注市場中哪些部分目前看來最好。

FactSet資深獲利分析師巴特斯(John Butters)表示，在史指成分股中，買入評級最高的是能源(64%)、通訊服務(62%)和資訊科技(60%)。

水平最低的產業是公用事業和材料行業，各占49%；其次是消費品產的44%。生活必需品的賣出評級比率也最高，為10%。

2023年市場反彈和美國經濟超乎預期的背景，是美債殖利率 曲線深度倒掛。目前，2年期國債殖利率幾乎全年都高於10年期國債殖利率。

然而，歷史證明，殖利率曲線倒掛的衰退預測能力可能需要一段時間才能證實。在給客戶的報告中，Strategas策略師維隆(Chris Verrone)比較了1979年和2007年的前例，當時熊市反彈熄滅，經濟陷入衰退。

在會議方面，Fed總是遵守時間表：每年舉行8次為期2天的會議，除2場外每次會議間隔6周，總是在周二和周三舉行，會議紀錄在會議3周後發布。

不過，在2024年，有一些小問題會妨礙11月會議的進行。

將於11月5日舉行的總統大選迫使Fed將會議順延至11月6日至7日，這意味著將罕見地在周三和周四舉行會議。Fed在與選舉發生衝突的其他年份也這樣做過，主要是為了讓來自其他地區的工作人員和官員不必為開會而缺席投票。

明年Fed的會議時間表如下：1月30日至31日、3月19日至20日、4月30日至5月1日、6月11日至12日、7月30日至31日、9月17日至18日、11月6日至7日、12月17日至18日。2025年第一場會議將在1月28日至29日舉行。