巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油 （Occidental Petroleum）股票，動輒買進幾百萬股，但截至6月21日止，這檔能源股今年跌幅已超過8%，為什麼堪稱全球最成功的投資 人，卻一直加碼買賠錢貨？

MarketWatch報導，投資專家指出，投資是賺是賠，要看設定的投資期限而定。

晨星的數據顯示，2023上半年，西方石油股價 表現大致比美股大盤遜色。截至6月20日，標普500指數今年來漲了13.9%，道瓊工業指數漲了2.7%，西方石油股價則跌8.2%。過去12個月來，西方石油下跌3.53%，遠不如同時期標普大漲16.3%和道瓊漲11.6%。

西方石油近期下跌，主要反映原油等大宗商品價格回跌，因為俄烏之戰導致的供應損失比預期溫和，也因需求隨全球經濟成長減弱而趨緩。

儘管西方石油今年股價走跌，但與其他石油股相較，表現不是較強就是旗鼓相當。例如，雪佛龍、EOG資源和Pioneer天然資源，年初至6月21日的股價跌幅分別達到12%、12.4%和7%。

但拉長視野來看，便知巴菲特相中這檔石油股有其道理。西方石油股價近期跌，五年期年化跌幅達4.9%，但若從2020年10月30日算起，則這檔股票卻大漲101.87%！巴菲特無畏近期虧損，持續加碼買進，押注於頹勢不久將會翻轉。

意思是：凡是「股神」押注的投資標的，投資人都可跟著買嗎？

非也，專家不建議投資人東施效顰。

退休財富顧問公司（RWA）理財規劃顧問布尼諾說：「我敬愛巴菲特，我買了很多有關他的書，而且從高中對投資感興趣開始，就一直仿效他。但過去18年來，我學到一件事：巴菲特先生是為他的波克夏公司投資，而這家公司理論上是可能長生不死的。」

更何況，波克夏公司財力雄厚，現金水位高，禁得起長期股票投資帳面虧損，這是普通投資人所無法比的。

布尼諾說：「這些投資可能波動劇烈，股價沉淪個5年或20年，然後彈起來。但你，作為一個散戶投資人或普通家庭，卻沒有這樣的時間。如果你10年後就退休，你可沒這種時間慢慢等。如果你剛退休，而且賠掉50%的錢，你可能陷入大麻煩。」