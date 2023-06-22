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科技重獲青睞 史指那指收漲

記者張大仁／即時報導
投資人恢復買進科技股，那斯達克綜合指數和史坦普500指數收漲，結束連續3天下跌。(美聯社)
投資人恢復買進科技股，那斯達克綜合指數和史坦普500指數收漲，結束連續3天下跌。(美聯社)

投資人恢復買進科技股，那斯達克綜合指數和史坦普500指數收漲，結束連續3天下跌。

那指上漲128.41點或0.95%至1萬3630.61點。史指上漲16.2點或0.37%至4381.89點，收於盤中高點附近。與此同時，道瓊工業平均指數下跌4.81點或0.01%至3萬3946.71點。

合眾銀行財富管理公司首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示：「那指今天走高，但昨天下跌。」「股指似乎處於暫停模式。牛市和熊市之間的拉鋸戰是平衡的，代表在可預見的未來存在不確定性和波動性增加。」

投資人搶購了本周下跌的一些科技股。特斯拉股價收盤走高，即使早盤下跌，多日以來第二大華爾街銀行調降這家飛速發展的電動車評級。長期看好特斯拉的摩根史坦利分析師喬納斯(Adam Jonas)將其評級從「加碼」調整為「持有」。他表示，該股在上漲後呈現出「更加平衡的風險回報」。與此同時，亞馬遜上漲4.26%。微軟上漲0.99%。蘋果尾盤創下歷史新高，上漲1.65%。

其他方面，波音供應商Spirit AeroSystems在堪薩斯廠停止生產後下跌9.43%。該廠勞工宣布將於24日開始罷工。波音也下跌3.05%，給道指帶來壓力。

史指21日下跌0.5%，創6月最差單日表現。截至22日，本周來已下跌0.6%，有望中止連漲5周的走勢。史指上周觸及一年多以來最高水平。

Fed主席鮑爾21日表示，未來可能會進一步升息以對抗通膨，這給原本希望Fed將結束緊縮周期的投資人潑了一盆冷水。Fed在連續10次升息後，在上周的政策會議上維持利率穩定。然而，官員們表示，今年可能還會再增加兩次1碼的升息。

Verdence Capital Advisors 投資長霍爾曼(Megan Horneman)表示，「市場走弱是因為投資人意識到，不僅是Fed，而且全球央行都還沒有完成任務，仍然完全致力於對抗通膨，如果需要的話，他們會犧牲經濟增長。」

英國央行升息2碼，為連續第13次升息。英國本周公布最新通膨數據顯示5月通膨數據高於預期，為8.7%。

美國個人投資者協會(AAII)最新的每周情緒調查顯示，未來6個月對股市看漲情緒從上周的45.2%降至42.9%，但連續第3周保持在37.5%歷史平均水平之上。

與此同時，受訪者的看跌觀點從2021年7月以來最低的22.7%上升至27.8%，也是連續第3周高於31.0%的歷史平均水平。中立意見收窄至29.4%，為7周以來最低。

AAII的調查結果與本周發布的投資人情報調查形成鮮明對比；後者顯示金融通訊編輯的樂觀情緒繼續擴大，從上周的53.4%升至54.3%，創19個月新高。

逆勢投資人將看空情緒上升視為股市風險減弱的跡象，他們認為，悲觀情緒加劇意味著大多數投資者已經完成拋售，並持有大量現金，最終推高股價。在看漲情緒日益增強的時候，情況恰恰相反。

德意志銀行在最新報告中表示，Etsy是最容易受到學貸償還不利影響的電商公司。

學貸將於10月份恢復支付，預計這將大幅削減消費者支出，從而使多家零售商面臨風險。

在對Etsy進行評估時，該公司分析了該公司的客戶年齡群體及其每個用戶的平均收入成長，這是德意志銀行跟踪的所有平台中「最明顯」的。 分析師Lee Horowitz寫道，Etsy的客戶集中在18至34歲年齡段。

他表示：「雖然Etsy因疫情期間保持的大部分收益值得讚揚，但我們認為，這個年齡層和ARPU分析證明，隨著學貸償還恢復，Etsy的ARPU收益的部分收益可能在下半年面臨風險。」

投資 升息 學貸

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