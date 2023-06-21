鮑爾國會講稿：仍需進一步升息、打通膨是長期抗戰

聯準會（Fed）主席鮑爾21日赴國會發表經濟證詞，重申抗通膨還有漫長的路要走，Fed往後仍需進一步升息。 圖／路透

聯準會（Fed）主席鮑爾 21日赴國會發表經濟證詞，重申抗通膨還有「漫長的路要走」，基於通膨仍大幅超標，往後Fed仍可能需要進一步提高利率 ，升息 可能升到壓抑通膨見到更多進展為止。

鮑爾在預先準備對眾議院金融服務委員會致詞的講稿中說：「同事和我都明白高通膨造成的苦難，我們仍堅定信守把通膨壓回2%目標的承諾。我們仍將全盤評估往後的數據，及其對經濟景氣與通膨展望所造成的影響，並且權衡風險，據此在逐次會議上做出決定。」

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）上周暫停升息，聯邦資金利率目標區間維持在5%~5.25%不變，是過去15個月來首次按兵不動。但根據Fed決策官員利率預測的中位數，利率將在年底前升至5.6%，意味年底前還會再升息兩次、每次升息1碼（0.25個百分點），理由是通膨出奇頑強，勞動市場也歷久不衰。

鮑爾說：「FOMC與會者幾乎全都認為，年底前進一步提高利率是適當的。要降低通膨，成長可能需要低於趨勢水準一陣子，勞動市場情況也需要稍稍緩和。」

他指出，通膨已降溫，但「仍大幅超越」Fed的2%目標，所以打通膨仍需努力。他說：「自去年年中以來，通膨已稍微趨緩；然而，通膨壓力仍高，將通膨壓回2%的過程仍有漫長的路要走。」