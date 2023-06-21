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鮑爾國會講稿：仍需進一步升息、打通膨是長期抗戰

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾21日赴國會發表經濟證詞，重申抗通膨還有漫長的路要走，Fed往後仍需進一步升息。 圖／路透
聯準會（Fed）主席鮑爾21日赴國會發表經濟證詞，重申抗通膨還有漫長的路要走，Fed往後仍需進一步升息。 圖／路透

聯準會（Fed）主席鮑爾21日赴國會發表經濟證詞，重申抗通膨還有「漫長的路要走」，基於通膨仍大幅超標，往後Fed仍可能需要進一步提高利率升息可能升到壓抑通膨見到更多進展為止。

鮑爾在預先準備對眾議院金融服務委員會致詞的講稿中說：「同事和我都明白高通膨造成的苦難，我們仍堅定信守把通膨壓回2%目標的承諾。我們仍將全盤評估往後的數據，及其對經濟景氣與通膨展望所造成的影響，並且權衡風險，據此在逐次會議上做出決定。」

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）上周暫停升息，聯邦資金利率目標區間維持在5%~5.25%不變，是過去15個月來首次按兵不動。但根據Fed決策官員利率預測的中位數，利率將在年底前升至5.6%，意味年底前還會再升息兩次、每次升息1碼（0.25個百分點），理由是通膨出奇頑強，勞動市場也歷久不衰。

鮑爾說：「FOMC與會者幾乎全都認為，年底前進一步提高利率是適當的。要降低通膨，成長可能需要低於趨勢水準一陣子，勞動市場情況也需要稍稍緩和。」

他指出，通膨已降溫，但「仍大幅超越」Fed的2%目標，所以打通膨仍需努力。他說：「自去年年中以來，通膨已稍微趨緩；然而，通膨壓力仍高，將通膨壓回2%的過程仍有漫長的路要走。」

利率 升息 鮑爾

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